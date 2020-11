Los argumentos y elementos de prueba presentados para respaldar las demandas de recuentos electorales interpuestas por el presidente Donald Trump en varias entidades de Estados Unidos son débiles, por lo que es poco probable que prosperen, señala un recuento realizado por el periódico The Financial Times.

Además, de acuerdo con un análisis realizado por la agencia de noticias Associated Press (AP), en 31 nuevos conteos de votos realizados en ese país en los últimos 20 años, solamente en tres casos se ha cambiado el resultado en los que el margen inicial era de menos de 300 votos entre el candidato ganador y el perdedor.

El equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejerce su derecho a interponer demandas legales para exigir recuentos de votos y controvertir los resultados de las elecciones del 3 de noviembre pasado, donde el candidato demócrata, Joe Biden, triunfó, según los conteos oficiales; sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia contundente que indique que el mandatario en funciones pueda ganar en los tribunales, lo que parece haber perdido en las urnas y, menos, que alguno de los casos llegue con fuerza hasta la Corte Suprema de esa nación.

Como se ha reiterado en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos se elige en un proceso indirecto. El 3 de noviembre los electores acudieron a las urnas para elegir a 538 integrantes del Colegio Electoral y para conocer por quién votarán esos personajes.

Cada estado tiene designado cierto número de electores que deben votar por el candidato que tuvo más votos en su respectiva entidad, en una elección que se realizará el 14 de diciembre. Ganará el candidato presidencial que obtenga la mitad más uno del Colegio Electoral, es decir 270 votos. Con los resultados de las elecciones del 3 de junio pasado, el republicano Joe Biden tendría 279 votos y Donald Trump 214.

Mientras eso ocurre el equipo jurídico de Trump ha emprendido una serie de demandas electorales, principalmente para exigir el recuento de los votos y trata de sustentar posibles demandas que lleguen a la Corte Suprema.

Uno de los desafíos más importantes del robusto equipo legal del mandatario que se intenta reelegir en el cargo, es que los márgenes del triunfo de Biden no son tan pequeños en los lugares donde han anunciado que interpondrán demandas de recuento de votos.

El candidato demócrata ha pedido recuento en Wisconsin y es muy probable que haya en Georgia.

En Wisconsin, de donde salen 10 votos para el Colegio Electoral, según los reportado por el diario The New York Times, con más de 98% de los votos computados, Biden obtuvo un millón 630,569 sufragios, es decir 49.45% y Trump un millón 610,030, que equivalen a 48.83%. La diferencia es de 20,539 votos.

En tanto, en Georgia, que aporta 15 votos electorales con más de 98% de los sufragios computados, Biden tiene dos millones 465,781 que representan 49.48% y Trump dos millones 455,428, es decir 49.27%. 10,353 votos de diferencia.

Pequeños e insuficientes triunfos

Por la debilidad de las pruebas presentadas en los casos resueltos hasta ahora, los recursos legales interpuestos por el candidato del Partido Republicano han sido recibidos con escepticismo en los tribunales.

Un recuento realizado por The Financial Times, señala que, en Michigan, Georgia y Nevada, las demandas presentadas o promocionadas por la campaña de Trump fueron rechazadas por no presentar pruebas contundentes.

Hasta ahora, los triunfos del equipo legal de Trump han sido menores y una serie de rechazos por improcedentes.

Entre los logros se encuentra el ocurrido en Pensilvania, donde convenció al tribunal estatal para que se les permitiera el acceso a sus observadores a los conteos de los sufragios.

En esa entidad, de donde salen 20 votos electorales, Biden obtuvo tres millones, 358,920 votos, es decir 49.29% y Trump tres millones 315,726 que representan 49.05%.

En Arizona, el equipo de Trump presentó una demanda alegando que potencialmente miles de votantes no habían podido sufragar. En la demanda se incluyeron incluso argumentos y pruebas que previamente habían sido desacreditadas; sobre todo relacionadas con que las papeletas habrían estado marcadas con plumón indeleble Sharpie que no se contaron en el condado de Maricopa. Funcionarios electorales de ese lugar han afirmado que la acusación carece de fundamento.

Lo cierto es que se prevé que Trump siga presentando denuncias.

Rick Hasen, experto en derecho electoral y profesor de la Universidad de California en Irvine, dijo al Financial Times que Trump podría continuar presentando reclamos legales para "impulsar aún más su excusa para perder por fraude o para irritar su base y deslegitimar a la Presidencia de Biden. Podría estar haciéndolo porque cree que el fraude le costó las elecciones". "Hasta ahora no hemos visto evidencia de fraude que pueda afectar los resultados electorales".

Lo relevante ahora, es si las demandas llegan a la Corte Suprema, lo cual todavía no ocurre.

Para algunos observadores habrá que seguir de cerca qué pasa en el caso de los plazos de las boletas electorales enviadas por correo en Pensilvania.

La controversia radica en si los votos enviados por correo antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre, pero recibidas hasta tres días después, pueden contarse o no.

En este asunto, vale recordar que la Corte Suprema de Pensilvania había emitido la extensión a principios de este año, pero fue impugnada por los republicanos en el estado.

Lo cierto es que antes de las elecciones, la Corte Suprema se negó a anular inmediatamente la extensión, pero el caso sigue activo.

El sábado, uno de los jueces de la corte, Samuel Alito, ordenó a Pensilvania que siguiera la guía previa emitida por funcionarios estatales para separar esas boletas de las que llegaron el 3 de noviembre.

Lo importante en este asunto es que no está claro que la Corte Suprema descartaría las boletas recibidas después del día de las elecciones o que hacerlo alteraría el resultado de la contienda.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg