Aunque el presidente Donald Trump intenta confundir sobre el proceso electoral asegurando que hay fraude, especialistas coinciden que su estrategia de judicializar las elecciones no tendrá éxito.

La profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México Erika Pani destacó que la falta de evidencia de fraude en la votación por correo no le dará ventaja al presidente, además de que la mayoría republicana en la Corte Suprema no es necesariamente decisiva.

Mientras que Francisco Gil Villegas, académico e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la misma institución educativa, destacó que si el demócrata Joe Biden amplía su margen en los votos electorales (más de los 270 requeridos) va a ser muy útil para la legitimación del sistema electoral democrático de Estados Unidos.

“Si Biden supera el umbral de 320 votos Trump ya no podrá hacer nada. La victoria de Biden fortalece la credibilidad del sistema político y la de los propios estadounidenses. Trump no se va a retirar con dignidad porque no le interesa lo cual lo afectará a él y no al sistema democrático”, afirmó el profesor.

Ambos especialistas precisaron que el presidente republicano podría alentar una serie de protestas y actos violentos por parte de supremacistas y seguidores.

“Hay personas que consideran que Trump debe seguir en el poder y que no es responsable de varios errores en su administración, como el manejo de la pandemia de Covid-19, por lo que es probable que se generen varias movilizaciones”, detalló Erika Pani.

Aunque no todo será color rosa en la relación entre Estados Unidos y México, por temas medioambientales o reglas con el T-MEC, Erika Pani, consideró que la victoria de Biden le conviene más a México pues supondría nuevos cambios.

“Dentro de todo creo que se normalizaría la relación entre ambos países con un presidente Joe Biden, convendría más a pesar de que a los demócratas no les encanta el T-MEC. Aunque legislar sobre migración en Estados Unidos es políticamente complicado, al menos Biden ha expresado su interés en tomar acciones en el sistema y crear un camino para la ciudadanía empezando por los dreamers “, dijo.

Francisco Gil Villegas puntualizó que con la llegada de los demócratas a la presidencia los márgenes de soberanía y libre acción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se verán restringidos y delimitados, pero esto no será malo para el país, solo para el gobierno de la 4T. Además, los demócratas vigilarán que se respeten los derechos humanos y procesos democráticos.

“No siempre los intereses de la nación son coincidentes con los del gobierno en turno. A México le puede ir bien aunque le vaya mal al gobierno de AMLO. Biden llega con una legitimidad democrática y un discurso moral, más que el del presidente Obrador”, precisó.

“A AMLO le convenía que ganara Trump partiendo del principio más vale malo conocido que bueno por conocer. Tendrá que establecer nuevos vínculos en todos los niveles con la llegada de Biden. Van a ver con ojos sospechosos a AMLO porque él se identificó demasiado con Trump, le entregó parte de la soberanía nacional y cooperó con su política criminal”, concluyó.