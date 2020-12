Caracas. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, consideró que la diplomacia fracasó en tiempos de pandemia, pues esta y el multilateralismo no pudieron frenar el impacto que hasta ahora ha alcanzado el Covid-19 en todo el mundo.

“Desde mi punto de vista la diplomacia no ha tenido muchos éxitos notables durante esta crisis, pero eso no quiere decir que no tiene un rol importante así como los organismos multilaterales”, opinó durante el diálogo Diplomacia en tiempos de pandemia, organizado en el marco de la FIL de Guadalajara.

“Francamente creo que no podemos estar dándonos felicitaciones por el éxito del multilateralismo, de las instituciones multilaterales, y de la diplomacia porque realmente para mi ha sido un fracaso total. Hemos visto que este virus comenzó en un país y llegó hasta todos los rincones del mundo”, y consideró que es importante reconocer el problema y después buscar soluciones además de ver el pasado para evitar que ocurran errores en el futuro.

Destacó que la diplomacia no debe fracasar pues se tiene que buscar la manera de hacer llegar la vacuna a los siete billones de habitantes en el mundo lo cual requerirá de la diplomacia y de esfuerzos conjuntos.

