Según el estudio HSBC Expat Explorer Survey, hay ciertos países que son mejores para trabajar si eres extranjero.

Para obtener los resultados, la multinacional preguntó a más de 26,000 expatriados en más de 100 países cuáles son, según ellos, los mejores lugares para vivir y trabajar en base a ganancias, seguridad laboral, entre otros factores de mejores condiciones de trabajo.

Suiza se destacó por segundo año consecutivo, gracias a los altos salarios y a una excelente cultura laboral. Alemania le siguió muy de cerca, ya que los expatriados en la primer economía europea dicen que es especialmente fácil adquirir nuevas habilidades de negocios y encontrar puestos de trabajo seguros allí.

Los resultados revelaron que Europa es la mejor región para seguir una carrera de expatriados, con Suiza, Alemania, Suecia, Noruega, Austria y el Reino Unido, todos los que figuran entre los 10 mejores países para una exitosa carrera de expatriados.

Antes de irte a otro país a trabajar, puedes probar primero el lugar. Pero si ya estás convencido de que la vida en el extranjero está hecha para ti, ten en cuenta esta guía. Estos son los 10 mejores lugares que HSBC sugiere para trabajar fuera durante este año entrante.

El 65% de los expatriados recibe una asignación anual para viajar a casa en el país asiático, de acuerdo con el sondeo.

El 65% de los expatriados en Gran Bretaña reconoció que allí tenía más posibilidades de ganar nuevas competencias profesionales que en su país de origen.

El 68% de los encuestados dijo que es un buen lugar para que los expatriados progresen en su carrera, en comparación con la media mundial del 43 por ciento.

