Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocó a la población a comprar fusiles "para no ser esclavizados" y prometió que serán pacíficas las manifestaciones en las que participará el 7 de septiembre, Día de la Independencia, para repudiar al Supremo Tribunal Federal que lo investiga por atentar contra el sistema electoral y diseminar noticias falsas a la población.

"Todos tienen que comprar un fusil. Un pueblo armado jamás será esclavizado. Yo sé que cuesta caro tener uno, pero hay unos idiotas que dicen 'no, hay que comprar porotos (frijoles)'. El que no quiera comprarse un fusil que no lo compre, pero no le rompan las pelotas al que quiera", dijo a sus seguidores.

Bolsonaro calificó de "otro cáncer" a un juez electoral que determinó el fin de la monetización en la plataforma estadounidense YouTube y en Facebook de canales bolsonaristas acusados de fomentar el odio y atentar contra la democracia.

Bolsonaro dijo el sábado que tiene tres alternativas para su futuro próximo: "Estar preso, muerto o la victoria", en un encuentro con evangélicos durante una visita a Goiania. Pueden estar seguros de que la primera alternativa no existe; estoy haciendo lo correcto y no le debo nada a nadie".

Bolsonaro sufrió un revés el miércoles, cuando el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó su pedido de iniciar un proceso de destitución contra Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces del STF, y miembro del TSE.