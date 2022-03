Ciudad de México. Ante la crisis en Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó imponer sanciones económicas a Rusia y reiteró la postura de México de estar en contra de la invasión.

Aunque no ha tenido acercamiento con ninguno de sus pares de Ucrania y Rusia, desde Palacio Nacional el mandatario enfatizó que apoyará tanto a ucranianos como a rusos que pudieran resultar afectados por el conflicto y se promoverá el diálogo para conseguir la paz.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto (...) En la cuestión económica pues no podemos cerrar nuestro territorio a nadie”, declaró en su habitual conferencia al ser cuestionado sobre la situación de empresas rusas como Lukoil y Aeroflot.

“Estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones, y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, agregó.

Fraternidad

Ante la situación actual, el mandatario recordó que México es un país fraterno que atiende y protege a perseguidos y refugiados por lo que continuará con este apoyo.

También condenó las medidas de censura contra los medios rusos, RT y Sputnik.

“No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad”, concluyó sobre el tema.

perla.pineda@eleconomista.mx