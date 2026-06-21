BBVA: podrás usar tu aplicación bancaria si no vinculas tu línea con la CURP y es dada de baja

Sigue creciendo la polémica en torno a si tu aplicación bancaria dejará de funcionar si no vinculas tu número de celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del 30 de junio y, en consecuencia, tu línea es dada de baja de forma temporal.

En menos de 10 días vence el plazo legal para enrolar tu número móvil a tus datos personales. El gobierno, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), asegura que no habrá prórroga. Si no cumples con esta disposición, dicen, tu línea será dada de baja hasta que hagas el proceso de vinculación.

“Las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS. Asimismo, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias”, dijo la CRT.

BBVA: nuestra aplicación funciona con WiFi

Sin embargo, BBVA, el banco más grande que opera en México, asegura que, en su caso, sí podrás seguir ocupando tu app si tu línea es dada de baja, siempre y cuando estés conectado a una red WiFi, ya que su aplicación no opera a través de mensajes SMS.

Así lo confirmó el director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, Mauricio Pallares. Sin embargo, dejó en claro que algunas operaciones sí se pueden ver afectadas, como cuando un usuario cambia de dispositivo o una persona quiere registrar por primera vez su cuenta.

En estos últimos casos se necesitan factores de autenticación que requieren una línea móvil activa.

"Línea celular es la llave para validar tu identidad": AMB

Hace unos días, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer —a través de sus redes sociales— que, si no vinculas tú número celular, una vez que venza el plazo legal para cumplir con este proceso y tu línea es dada de baja, puedes tener problemas para acceder a tu aplicación bancaria.

“Tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital, sin ella no puedes acceder a tu aplicación bancaria”, señaló la asociación de banqueros.

Desde la aplicación de tu banco puedes consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios, revisar movimientos y otras actividades más. Por ello, acotó la ABM, mantener registrada tu línea ayuda a proteger tu acceso y seguir usando tu app con normalidad: “tú número también forma parte de tu banca digital”.

¿Habrá prórroga para vincular tu línea?

La CRT asegura que no, pero al menos la mitad de las líneas del país sigue sin vincularse, lo cual generaría serías dificultades. Esta semana se espera un anuncio del tema por parte del gobierno federal, en el cual, dicen expertos, es posible que al menos abra la posibilidad de ampliar el plazo, debido a la lentitud bajo la cual marcha el esquema.

fernando.franco@eleconomista.mx