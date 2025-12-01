¿La e.firma es obligatoria? Descubre qué es, para qué sirve y cómo tramitarla

La firma electrónica o e.firma es un archivo digital que tiene un conjunto de datos y caracteres que identifican a un contribuyente al realizar trámites en línea en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de otras instituciones.

La también llamada FIEL es única, es un archivo seguro, cifrado y gratuito, con vigencia de cuatro años y tiene la misma validez que una rúbrica autógrafa.

¿Es obligatoria tenerla si estoy inscrito en el SAT? No para todos, dice la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La institución, conocida como el llamado ombudsman fiscal, detectó que el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda envió cartas invitación a las personas físicas, donde comunica los requisitos para obtener su e.firma por primera vez.

“La tramitación de la firma electrónica no es obligatoria por encontrarse inscrito en algún régimen fiscal, a excepción del Resico (Régimen Simplificado de Confianza), en el cual se establece la obligación de generarla”, expuso la Prodecon.

No obstante, es importante considerar que la e.firma facilita una serie de trámites, como emitir comprobantes fiscales, presentar solicitudes de devolución, obtener la Constancia de Situación Fiscal, presentar declaraciones y demás avisos al Régimen Federal de Contribuyentes (RFC).

También sirve para trámites fuera del SAT, como firmar documentos en línea y descargar tu cédula profesional. Recuerda que, a partir del 1 de octubre de 2018, los títulos son electrónicos y se realizan a través de la página de la SEP.

María (como pidió ser citada) trabaja en el SAT y asegura que es un trámite rápido y sencillo de hacer. "No le tengan miedo, es un archivo que cada vez será más necesario".

El abogado Rafael Emilio destaca la importancia de resguardar la e.firma, ya que su mal uso puede generar un gran perjuicio para el contribuyente.

“Si te perdió la USB en la que tenías tu e.firma, si se la prestaste a tu contador, a tu amigo, si la abriste en una computadora pública y se te olvidó quitar el archivo, puedes salir afectado, porque, con ella, es como si hubieras firmado físicamente un documento y debes cumplir con esa responsabilidad”, señala.

¿Cómo tramito mi e.firma?

Si es primera vez, éste es el proceso.

Requisitos:

Sacar una cita en el portal del SAT

Unidad de memoria extraíble (USB)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (sólo en caso de que la identificación oficial no contenga el domicilio)

Pasos a seguir:

Acude a la cita con los requisitos solicitados

Proporciona la información que te solicite el asesor

Verifica que la información sea correcta

Recibe el acuse del trámite

Consideraciones

Durante la cita, se realiza la verificación de la documentación, así como el registro de los datos biométricos consistentes en 10 huellas dactilares, fotografía de rostro, captura de la imagen de los iris de ambos ojos y la firma autógrafa, así como la digitalización de la documentación que acredita la identidad del contribuyente. El uso de la FIEL genera las mismas obligaciones que tu firma autógrafa. Resguarda los archivos de tu e.firma en un lugar seguro y recuerda que la contraseña de tu llave privada es confidencial. ¡No la compartas! Si eres una persona física, mayor de edad y tu certificado tiene un vencimiento no mayor a un año, puedes renovar tu firma a través del SAT ID. Si tiene más de un año, debes acudir a las oficinas del SAT con cita.

María da algunos consejos para tener la mejor experiencia al momento de tramitar la FIEL: es necesario tener RFC. “Muchos contribuyentes no están dados de alta y no siempre se pueden hacer dos trámites el mismo día y deben regresar”. Recuerda no olvidar una memoria USB, de preferencia nueva, si es usada que esté totalmente limpia para no poner en riesgo otros archivos. Llegar con 15 minutos de anticipación a la cita y revisar con lupa todos los datos para evitar problemas futuros.

Escribe tus dudas a fernando@franco@eleconomista.mx