Checklist esencial: Errores que debes evitar en tu primer empleo formal

Cuando inicia la vida laboral de las personas, también inician las responsabilidades ante el fisco.

En México el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es quien se encarga de verificar que todos los trabajadores cumplan con sus obligaciones fiscales.

En ese inicio de la vida laboral el primer paso es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de no hacerlo no se tendrá identificado el historial fiscal y se puede ser acreedor de multas.

Otros trámites importantes son verificar el régimen fiscal bajo el que se cotiza y revisar con detalle los recibos de nómina.

Otro de los trámites fundamentales ante el fisco es realizar la declaración de impuestos anual; omitir este paso puede implicar no sólo pérdidas en la devolución, sino multas.