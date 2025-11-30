Lectura 1:00 min
¿Qué datos puedes ver en el Sipres?
El objetivo del Sipres es ofrecer a los usuarios una fuente confiable de verificación sobre quiénes son las entidades que operan legalmente, con información institucional y datos esenciales para tomar decisiones informadas.
El Sipres es un registro público administrado por Condusef que agrupa a las instituciones financieras autorizadas para operar en México.
Su creación obedece a lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF), que obliga a los prestadores de servicios financieros regulados a registrarse en este catálogo.
En su portal web público, Sipres permite consultar una variedad de datos útiles sobre cada institución registrada.
Entre la información disponible están el domicilio fiscal y comercial, el estatus jurídico-administrativo, el tipo de entidad financiera, el capital mínimo fijo, la fecha de autorización y registro, así como la existencia de unidades de atención a usuarios (UNES).
En el Sipres se puede encontrar la información de entidades como bancos, Sofipos, Sofomes, SOCAPs, sociedades de inversión, casas de bolsa o casas de cambio.
Si una institución financiera no aparece registrada en el Sipres implica que o no está constituida como tal o no cumple con la normativa vigente.