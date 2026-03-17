Utilidades de Afores crecieron 12% en primer bimestre de 2026

Las utilidades de las Afores por administrar los ahorros para el retiro de los trabajadores crecieron 12% en términos reales durante el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante los primeros dos meses del presente año, las utilidades netas de las Afores ascendieron a 3,383 millones de pesos (mdp), la mayor cifra en términos reales desde 2019, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además, los ingresos por comisiones de las Afores sumaron 7,366 mdp en los primeros dos meses del año, un crecimiento de 13% en comparación con el primer bimestre de 2025.

¿De dónde obtienen sus ganancias las Afores?

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obtienen sus ganancias de las comisiones que cobran a los trabajadores por administrar sus ahorros para el retiro.

En 2026, las Afores están cobrando a los trabajadores una comisión promedio de 0.54% sobre los saldos administrados, es decir, que de cada 1,000 pesos que hay en una cuenta, las Afores cobran a los trabajadores 5.4 pesos.

En los últimos años, las comisiones cobradas por las Afores han venido bajando gracias a la reforma de 2020 que desde el 2022 topó la comisión máxima que puedan cobrar las administradoras.

Antes de que se introdujera el tope, en 2021, la comisión promedio era de 0.81%, mientras que hace 10 años, en 2016, la comisión promedio cobrada por las Afores era de 1.06%, por lo que las comisiones prácticamente se han reducido a la mitad en la última década.

Incluso con el tope introducido, las comisiones igualmente se han venido reduciendo aunque en menor medida, pues en 2022, primer año en que la reforma entró en vigor, la comisión promedio cobrada por las Afores fue de 0.57% sobre los saldos administrados.

Sin embargo, a pesar de la disminución de las comisiones, las ganancias y los ingresos de las Afores han logrado ir creciendo año con año desde que el tope fue introducido en 2021, acercándose ya a los niveles que tenían antes de la reforma.

¿A qué se debe el crecimiento de las utilidades?

Especialistas han explicado que el crecimiento de los ingresos y las utilidades de las administradoras, al mismo tiempo que las comisiones han disminuido, se explica por los mayores saldos que hay en las cuentas de ahorro para el retiro.

Y es con las reformas de 2020, igualmente se aumentaron (de manera gradual) las aportaciones obligatorias a las cuentas Afore de los trabajadores, para que subieran de 6.5% del salario del trabajador antes de la reforma a 15% en 2030.

El incremento gradual de las aportaciones inició en 2023; para este 2026, la aportación obligatoria ya está en 10.5% del salario del trabajador, lo cual ha crecido el flujo de recursos canalizados a las Afores y, en consecuencia, el saldo de las cuentas de los trabajadores.

De esta manera, si bien ahora las Afores cobran 0.54% de comisión en comparación con el casi 1% que cobraban antes de la reforma, la diferencia es que ahora lo hacen sobre saldos mucho más grandes, lo cual compensa el tope impuesto.

Además, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y la propia Consar han explicado que el repunte de las utilidades en los últimos años igualmente se explica por las plusvalías históricas logradas por las Afores.

Esto ya que las administradoras están obligadas a tener una reserva de sus propios recursos invertido en las Siefores de los trabajadores, por lo que las plusvalías se ven directamente reflejadas en sus utilidades.

¿Quiénes son las Afores que más ganan?

Las cinco Afores que mayores utilidades netas obtuvieron en el primer bimestre de 2026 fueron:

XXI Banorte: 666.2 mdp. SURA: 545.3 mdp. Banamex: 531.7 mdp. Profuturo: 504.6 mdp. PensionISSSTE: 410 mdp.

Cabe resaltar que sólo las primeras cuatro Afores, concentraron el 66% de todas las ganancias obtenidas por las 10 Afores en el primer bimestre de 2025.