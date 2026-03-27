Monte de Piedad: alertan a usuarios de intentos de fraude en plena huelga

Si eres usuario del Nacional Monte de Piedad, que lleva casi seis meses en huelga, cuidado con los intentos de fraude. La institución detectó estafas en los esquemas de pago.

Si alguien te ofrece descuentos, promociones especiales o liquidaciones anticipadas a cambio depositar a una cuenta diferente a la indicada en tu contrato, “detente, es fraude”, aseguró en sus redes sociales.

“También es fraude si recibes correos desde dominios como iCloud, Gmail, Outlook u otros servicios gratuitos y oficiales. Nunca te pediremos información personal o confidencial como números o contraselas de tu cuenta bancaria por esos medios”, añadió.

La institución pidió realizar pagos sólo a la cuenta que está marcada en el contrato de empeño y a través de medios oficiales: sitio web Mi Monte, aplicación Mi Monte, Banamex, tiendas Oxxo o por Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Para cualquier dura, dijo, es mejor marcar a los números de contacto: 55 2629 2790 o 55 8890 9717. También está la opción de mandar un correo a la dirección servicioaclientes@montedepiedad.com.mx.

El Monte de Piedad brinda siete consejos para no caer en estafas:

Nunca te contactaremos para solicitar tu información personal o datos bancarios. Verifica que toda la información que recibas sea de correos oficiales. Nunca te solicitaremos información a través de mensajes de texto. Todos los mensajes enviados por Nacional Monte de Piedad son sólo informativos. Evita la presión de actuar inmediatamente. Nunca te solicitaremos depósitos ni pagos a cuentas de personas físicas. Recuerda que nuestros canales oficiales de comunicación son nuestras redes sociales en las que puedes contactarnos en el momento que lo necesites.

Huelga en Monte de Piedad

El Nacional Monte de Piedad es una de las instituciones más emblemáticas y grandes en el segmento prendario. Con 250 años de operación, se convirtió en sinónimo de tradición entre las familias del país; sin embargo, las miles de personas que suelen acudir en busca liquidez inmediata no pueden hacerlo, porque está en huelga desde el 1 de octubre pasado.

De acuerdo con sus últimos reportes, la institución cuenta con más de 300 sucursales en el país, en las cuales se llevan a cabo 7.2 millones de préstamos prendarios al año, a 1.16 millones de clientes (63% es mujer), con un monto promedio mensual de 3,938 pesos. Su cartera de préstamos total ronda en 29,000 millones de pesos.

¿Cómo operan las casas de empeño?

Las casas de empeño operan de la siguiente manera: prestan dinero a corto o mediano plazo tomando como garantía prendaria un bien mueble, como teléfonos celulares, pantallas, joyas, relojes, herramientas, electrónicos, instrumentos musicales, automóviles, entre otros.

La persona deja su prenda y recibe un préstamo menor al valor del objeto, y se compromete a devolver el dinero con intereses y comisiones dentro de un plazo determinado.

Sin embargo, la falta de información clara o la urgencia económica pueden llevar a aceptar condiciones poco favorables. Existen casos en los que el Costo Anual Total (CAT) supera la suma de150%, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Además, dice, cuando la persona no puede pagar a tiempo, pierde su prenda empeñada sin posibilidad de recuperación. Algunos establecimientos cobran comisiones adicionales por almacenaje, valuación o refrendo, lo que incrementa considerablemente la deuda.

fernando.franco@eleconomista.mx