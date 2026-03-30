¿Apreciación del peso da un respiro a la cartera de los consumidores? Esto piensan los mexicanos

La apreciación del peso frente al dólar da un ligero respiro al bolsillo de los consumidores, en medio de una persistente inflación, lo cual se refleja en una mayor demanda de bienes de origen importado. Sin embargo, para algunos, este beneficio se difumina con el incremento que se ve en rubros como alimentos.

En diciembre de 2025 (último dato disponible), el consumo privado de bienes y servicios nacionales aumentó apenas 1.9% frente a igual mes de 2024. En cambio, la demanda de productos importados se disparó 25%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

“El consumo de bienes importados se ha visto beneficiado por la apreciación del peso mexicano”, comentó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

De acuerdo con datos del Banco de México, en 2025, la moneda mexicana avanzó alrededor de 12% frente al billete verde, lo cual tiende a abaratar las importaciones e impactar de forma menos maligna a la inflación.

¿Qué mide el indicador de consumo privado?

Este indicador se integra de dos grandes componentes.

1.- Consumo de bienes y servicios de origen nacional. Éste se divide en dos partes.

Consumo de bienes nacionales , que abarca productos fabricados en México como alimentos, ropa, electrodomésticos y otros artículos manufacturados

Consumo de servicios nacionales , que incluye aquellos servicios prestados dentro del país, como atención médica, educación, transporte, turismo y entretenimiento.

2.- Consumo de bienes importados, que se refiere a productos fabricados en el extranjero y adquiridos por los hogares mexicanos. Este componente incluye bienes electrónicos, maquinaria de la industria automotriz, productos tecnológicos y ciertos alimentos. A diferencia del consumo nacional, este tipo de consumo suele estar afectado por factores externos, como el tipo de cambio.

Así se comportó el consumo en diciembre pasado:

Índice mensual de consumo privado. Fuente: Inegi Consumo de bienes

y servicios

por origen Variación % frente a

noviembre 2025 Variación % frente a

diciembre de 2024 Consumo privado 1.2 5.6 Nacional 0.1 1.9 Bienes 0.1 1.8 Servicios 0.2 2.2 Importado 4.9 25.0 Bienes 4.9 25.0

¿Cómo beneficia al bolsillo la apreciación del peso?

De acuerdo con un sondeo realizado por este diario entre consumidores, la apreciación del peso sí se refleja en algunos precios. Por ejemplo, Armando compra las croquetas de su perro de manera frecuente en Costco. Hasta hace unos seis meses, el bulto de 18 kilos costaba 1,000 pesos; la última vez que fue las compró en 800 pesos; es decir, una baja de 20 por ciento.

En esta misma tienda, que comercializa productos importados, otros consumidores compartieron la idea de que han encontrado precios menos oneros, aunque no en todos.

Por ejemplo, Rosa compra una bolsa de tocino, la cual normalmente se vende entre 190 y 200 pesos. “Hoy (a inicios de marzo) está en 165 pesos (hasta 17.5% menos), muy buen descuento”. Elena considera que, en el caso de la ropa, estos ajustes sí se ven. “De por sí los precios de esta área son bastante económicos frente a otras tiendas, ahora veo cosas interesantes y a menor precio”.

En supermercados tradicionales, consumidores coinciden que productos que se producen fuera del país sí tienen precios relativamente más bajos, "pero se compensa con todo lo demás, carne cara, verdura cara, fruta cara, pañales caros, todo caro", dice Miroslava.

En la última minuta del Banxico, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno consideró que la apreciación del peso es uno de los factores que favorecen el descenso de la inflación.

Alejandra comenta que varias de las cosas de uso personal que pide en Amazon, como maquillaje y bienes para el cuidado de la piel, están relativamente más económicas, pero, acota, en algunas plataformas esta ventaja competitiva se pierde por el costo de envío.

Héctor Magaña, especialista del Tec de Monterrey, considera que si bien el avance de la moneda mexicana beneficia los precios de importación, no siempre se reflejan en el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, el tema de aranceles o la propia dinámica inflacionaria del país pueden atenuar ese ajuste.

Por otro lado, se puede observar un efecto adverso para el consumidor, específicamente aquellos que cobran en dólares o reciben remesas, porque captan menos pesos por un dólar, por lo cual ven mermado su poder adquisitivo. Según un estudio de Dinamic, 33% de los mexicanos piensa que el dinero rinde menos y que, por ello, el gasto cotidiano se hace más pesado.

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