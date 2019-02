El momento de la declaración anual para personas físicas está cerca, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a su disposición dos herramientas para que se prepare desde antes y cumpla adecuadamente con sus obligaciones con el fisco.

La primera es el visor de nómina, en el cual tanto los trabajadores como los patrones podrán verificar la correcta emisión de los comprobantes de nómina por concepto de salarios, sueldos y asimilados, así como los pagos por separación.

Esta herramienta le dará al trabajador la posibilidad de revisar el detalle de las facturas que su patrón le emitió, así como verificar que la información de ingresos y retenciones sea correcta.

Patricia Delgado Medellín, administradora central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación, explicó que con este aplicativo el contribuyente podrá corroborar que su información sea la correcta y, de haber algún error, corregirla.

“Los contribuyentes deben prepararse desde ya para su declaración anual, que está próxima al mes de abril, y está es una de las herramientas que se preparó para que los contribuyentes conozcan cómo está el tema de los ingresos en nómina”, refirió en taller para medios.

El visor es aplicable para todas las personas físicas que, exclusivamente, obtengan ingresos por sueldos y salarios o asimilados a salarios.

El visor contiene la información acumulada del trabajador, así como de todos sus patrones, información mensual a detalle y los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), refirió Delgado Medellín.

Para los patrones, el visor de nómina les mostrará la misma información que se le muestra al empleado, así como la consulta global de todos los trabajadores y la consulta por cada uno.

Los pagadores de impuestos podrán acceder al visor de nómina a través del sitio web del SAT. Para ello, sólo necesitarán su RFC, contraseña o firma electrónica y capturar un captcha, este último por seguridad.

Simulador

La segunda herramienta que ofrece el SAT es el Simulador de Declaración Anual, el cual está disponible desde el año pasado.

Este simulador le dará al contribuyente la posibilidad de conocer si tiene un saldo a favor o bien, le debe al fisco.

La herramienta se liberó desde noviembre pasado, recordó la administradora, por lo que si bien pueden aún corregir errores en deducciones, puede ser más difícil.

“El objetivo de este simulador es que el contribuyente conozca su situación, todos los gastos que realizó y que los ingresos sean los correctos, así como sus deducciones”, acotó.

En el simulador, vendrán las deducciones identificadas y validadas por el SAT, con lo que se le dará al contribuyente una cifra preliminar de cuánto podría ser su saldo a favor.

Si hay alguna deducción que aparece en el visor sin clasificar, el contribuyente deberá indicar cuál es su clasificación.

Esta herramienta también ayudará a que los contribuyentes no acudan al SAT y gasten dinero o tiempo. “Muchos no saben si tienen un saldo a favor, por lo que van a las oficinas y resulta que siempre no. Con esta herramienta lo podrán saber sin acudir”, añadió.

Al empezar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el SAT se comprometió, en reiteradas ocasiones, a “facilitarle la vida al contribuyente”.

Anteriormente, la jefa del SAT declaró a este medio que uno de los principales retos del SAT para esta administración es simplificar los procesos que los contribuyentes deben realizar, lo cual a su vez tendrá un impacto positivo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estas dos herramientas son acciones para cumplir esta promesa.

Las personas físicas tendrán hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual. Hasta el momento, el SAT no contempla ninguna prórroga como la del año pasado.

¿Qué puede deducir?

Como personas físicas, los contribuyentes tienen derecho a presentar ciertas deducciones personales en su declaración anual.

Las deducciones personales son los gastos que como contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la declaración anual.

Una de las deducciones personales que más hacen los contribuyentes, de acuerdo con Delgado Medellín, son las que se refieren a los gastos médicos. En este entran gastos por honorarios médicos, dentales y por servicios de psicología y nutrición.

Asimismo, por gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales.

A su vez, el contribuyente puede hacer deducible la colegiatura en instituciones educativas privadas, gastos funerarios, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones para el retiro, transporte escolar, primas de gastos médicos mayores, así como donativos.

Es importante mencionar que el monto total de las deducciones personales —excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales— no puede exceder cinco Unidades de Medida y Actualización anuales, o de 15% del total de sus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

[email protected]