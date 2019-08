Cada año, en el mes de abril, los mexicanos cumplen con una obligación fiscal: la declaración anual, un trámite que contiene la información de sus ingresos, deducciones personales, retenciones y pagos provisionales, todo a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tan sólo en este año, el fisco anunció que se presentaron más de 5.5 millones de declaraciones anuales de personas físicas del ejercicio fiscal 2018, lo que representó un aumento de 12% respecto a las presentadas con corte al vencimiento en el 2018.

La declaración anual básicamente se caracteriza porque, en ésta, los contribuyentes presentan un reporte de todos los ingresos y gastos que realizaron en el año, para ello es indispensable contar con la e.firma, contraseña del SAT y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En este sentido, dentro de esta obligación, las personas físicas tienen la oportunidad de que, al momento de declarar el Impuesto Sobre la Renta, puedan deducir los gastos que como contribuyente tiene derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio.

Por ello, y con el motivo de que en su próxima declaración anual tenga las herramientas necesarias para realizar de manera exitosa dicho trámite, el SAT puso a su disposición el Visor de Deducciones Personales, un aplicativo que le permitirá conocer todos los conceptos susceptibles de ser considerados deducciones personales en la declaración anual, así como también los conceptos que no han sido ubicados dentro de alguno de los tipos de deducciones personales correspondientes al ejercicio a declarar.

Identifíquelas

Es importante que, durante el uso del aplicativo, identifique los gastos que son considerados como deducciones personales, ya que éstas tienen especificaciones concretas para que sean consideradas como deducciones.

De acuerdo con el SAT, los conceptos que podrán considerarse como deducciones personales son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos funerarios, donativos, aportaciones voluntarias al SAR, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar obligatoria, depósitos en cuentas especiales para el ahorro para el retiro y pagos por servicios educativos.

El uso del aplicativo es sencillo, únicamente tiene que ingresar al sitio del aplicativo https://www.sat.gob.mx/declaracion/94574/consulta-el-visor-de-deducciones-personales; posteriormente, su RFC y contraseña del SAT serán la llave para ingresar a la herramienta.

Despúes, en pantalla podrá visualizar cada una de sus deducciones personales, todo utilizando filtros opcionales como el RFC del emisor, folio fiscal, tipo de deducción y el periodo, que en este caso son las fechas de inicio y fin a consultar.

Para una mejor consulta, el aplicativo le brinda la oportunidad de exportar a Excel los resultados obtenidos, los cuales son la fecha de emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), RFC del emisor, nombre del emisor, descripción del producto o servicio proporcionado por el emisor, clave de producto o servicio, importe, forma de pago, tipo de deducción, motivo de no clasificación, tipo de aportación o depósito (en este caso sólo para las aportaciones a sus cuentas de retiro) y folio fiscal.

Recuerde que puede deducir los pagos realizados por usted y, en su caso, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de la Unidad de Medida y Actualización anual equivalente a 29,402.88 pesos.

Aspectos particulares

El aplicativo también tiene la ventaja de contar con opciones adicionales que le permitirán acotar su búsqueda, entre estas opciones destacan el RFC del emisor, folio fiscal, tipo de deducción y periodo de emisión del CFDI.

Además, dentro del apartado Motivo de no clasificación, se le permitirá identificar los conceptos que no han sido ubicados dentro de alguno de los tipos de deducción personal, esto por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, por lo que en caso de presentarse este tipo de situaciones, deberá acudir con el prestador de servicios que emitió su CFDI, esto con el propósito de realizar las aclaraciones correspondientes y de emitir el CFDI con los datos correctos.

El visor también le da posibilidad de descargar el archivo en XML y PDF de los CFDI reconocidos por el SAT como deducciones personales, para que sean resguardados junto con el expediente de la declaración anual del contribuyente.

El plus

Si bien el aplicativo lo auxiliará para cumplir de manera exitosa con sus obligaciones fiscales, también tenga presente que, si presenta sus deducciones en la declaración anual, podrá obtener un saldo a favor.

En línea con lo anterior, el SAT informó que del total de declaraciones presentadas, más de 80% tuvo un saldo a favor, gracias a que los contribuyentes pidieron factura de los gastos personales que hicieron durante el año.

Tome en cuenta que el monto total de las deducciones personales, a excepción de gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no puede exceder 5 Unidades de Medida y Actualización anuales o 15% total de sus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.