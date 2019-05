Todas las personas piensan en ahorrar, pero pocas son capaces de conseguirlo. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), casi 50% de los mexicanos no logra guardar dinero a final de mes.

Ante ello, la aplicación Fintonic realizó un estudio entre 50,000 usuarios que ocupan la plataforma y arrojó que al usarse una plataforma de ahorro con regularidad son capaces de reducir sus gastos en alrededor de 15% después de tres meses.

A través de un comunicado, la app de asistencia financiera indicó que dividió el estudio en dos grupos: los que entraron periódicamente a la app y aquellos que pasaron más de dos meses sin acceder. Las categorías estudiadas fueron: restaurante, supermercado y fiesta, con comparativos de gasto en el primer mes de uso contra el tercer mes.

Los resultados exponen que, en la categoría de fiesta, los usuarios que entraron a la app regularmente entre el primer mes y el tercero sus gastos en esta categoría redujeron 18 por ciento.

En cambio, aquellos usuarios que no prestaron atención a los datos de la app su consumo aumentaron alrededor de 10 por ciento .

Respecto a la categoría de gasto en restaurantes, el estudio de Fintonic refirió que los usuarios activos gastaron 13% menos en el tercer mes, en comparación con el mes inicial de su registro en la plataforma, mientras que los que no consultaron la aplicación registraron una reducción menor a 5 por ciento.

En cuanto a la categoría de supermercado, Fintonic mencionó que los usuarios que pudieron visualizar los gastos en dicha categoría y luego del tercer mes se ahorraron hasta 12% de sus compras, a diferencia de los que no entraron a la app y mantuvieron el mismo gasto, con una variación que no alcanzó ni 1 punto porcentual.

“La estrategia de los supermercados es cambiar constantemente los productos de pasillo y lanzar ofertas que hagan comprar lo que no necesitas, pero hasta que no se percatan de la cantidad de dinero que se va en la compra, no se toman medidas”, agregó.

Según Fintonic y con base en los resultados, es necesario concientizar sobre el dinero que se gasta para comprender que se pueden hacer recortes y ahorrar, esto con el fin de evitar desembolsos.

“Una persona, que gastaría 10,000 pesos entre fiesta, restaurante y supermercado en un mes, con esta app fue capaz de reducir su gasto 15% al tercer mes, lo que representa 1,500 pesos. Si se multiplica por los 12 meses de un año, serían 18,000 pesos”, finalizó.