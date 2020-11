Establecer un proyecto para sus finanzas durante la juventud suele ser algo que se aplace debido a que existen otras prioridades o no lo ven como algo importante, sin embargo a largo plazo las consecuencias de no contar con recursos que le permitan tener una vida tranquila hacen ver la necesidad que, desde edad temprana se requiere se establecer objetivos.

De acuerdo con expertos de Principal México, este periodo es decisivo en el control, los hábitos que se adoptan y las oportunidades que se aprovechan para hacer rendir los recursos que se tienen.

“Por este motivo, es recomendable que durante estos años de juventud inviertas tu dinero en proyectos que te permitan consolidar una vida financiera estable en los años que quedan por venir”, detalló.

Por ello existen diversas opciones con las que podrá empezar a crear un proyecto financiero a largo plazo, por ejemplo el plan de retiro.

“Uno de los instrumentos más accesibles para invertir y mejorar tu retiro es tu cuenta individual afore, que tiene la ventaja de que su horizonte de inversión es planeado con esta finalidad. Los rendimientos varían según la siefore” explicó Principal.

Comentó que una de las claves para invertir y lograr una una buena meta de retiro es a través de aportaciones voluntarias, que no requieren un monto mínimo, complementan su ahorro y se ajustan a sus posibilidades.

Otro instrumento que también le ayudará a sortear diversos eventos es contar con un seguro médico, de acuerdo con Principal este producto le ayudará en momentos en que no pueda costear eventualidades.

“En la medida en que creces, las atenciones médicas son mayores y más frecuentes. No permitas que situaciones desprevenidas pongan en desequilibrio tus finanzas. Además, invertir en un seguro médico no sólo te ayudará en casos pequeños o rutinarios, sino que brinda la posibilidad de cubrir eventualidades mayores de costos más elevados, para las que no siempre se está preparado”, comentó.

Un negocio requiere de una inversión para que este arranque sin inconvenientes, actualmente muchos jóvenes deciden emprender y probar suerte con este tipo de proyectos, otros apuestan por convertirse en socios, por lo que está opción también es adecuada como un proyecto de inversión a largo plazo.

“Para llevarlo a cabo existen dos alternativas: emprender y/o financiar. Si está en tu vocación y disponibilidad de tiempo, trata de emprender; pero si lo tuyo no es la talacha, no te quedes fuera y ayuda a financiar los proyectos de alguien más. En cualquiera de los casos, asegúrate de que sea un plan estudiado, con buenas proyecciones económicas y que atienda a necesidades en el largo plazo”, aseveró Principal México.

¿Qué considerar?

De acuerdo con Principal México antes de invertir debe definir sus objetivos, establecer su capacidad de inversión, y no temer al riesgo a la vez de asegurarse de que su dinero se encuentre siempre activo.

