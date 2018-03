Esta temporada, la mayoría de los mexicanos genera gastos que podrían afectar la economía familiar, nuestro dinero e ingresos extras, en su mayoría, se destinan para la compra de regalos de los diferentes intercambios en los que estamos y pagar las fiestas decembrinas.

Ante esto, Mario Di Costanzo, presidente de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomendó a la ciudadanía cuidar sus finanzas personales en esta época y exhortó a evitar las compras compulsivas.

Explicó que las personas deben de cuidar su nivel de endeudamiento el cual, estimó, no debe sobrepasar 20% del ingreso, asimismo indicó que no se debe de perder de vista la capacidad de pago, ya que de hacerlo le podrían traer deudas difíciles de pagar.

Seleccionemos y pensemos bien qué es lo que vamos a comprar para que ésta sea una compra eficiente (...) pensemos muy bien que lo que vamos a comprar lo necesitamos o no, y de hacer compras a plazos largos que no sean de bienes de consumo inmediato, es decir no pagar la cena de Navidad a meses sin intereses recomendó el titular de la comisión.

Asimismo, exhortó a las personas a pensar en el ahorro como una forma de regalo, ya que al hacerlo éste se transforma en un bien. Un muy buen consejo es que busquemos ahorrar en lugar de gastar, sobretodo en un momento en donde el costo de dinero se va a incrementar para el próximo año .

Evite el robo de identidad

Por otro lado, Di Costanzo recomendó que para evitar el robo de identidad las personas no deban de aceptar ayuda de extraños en los cajeros automáticos, además recordó que ninguna institución financiera pide datos por correo electrónico ni por teléfono. Por último pidió que de hacer movimientos por banca móvil se hagan desde redes seguras y evitar acudir al café internet.