Muchas familias aprovechan las últimas semanas del año para remodelar o hacer cambios en sus viviendas y así arrancar el siguiente año con nuevos bríos.

Pintar, escombrar, cambiar de lugar algunos muebles y redecorar algunos espacios son de las principales actividades que se realizan para empezar con el pie derecho el año.

Si entre sus propósitos de 2020 estaba remodelar su casa, pero entre la pandemia, el home office y demás no lo hizo, esta es la ocasión perfecta para no alargar más los planes, pues darle una manita de gato al hogar no siempre requiere de muchos recursos.

En el contexto que se vive de confinamiento, Leonardo González, analista de Real State del sitio inmobiliario Propiedades.com, señaló que el constante uso en la vivienda requiere de un entorno renovado que se adapte a las nuevas necesidades de sus habitantes, tanto al interior como en el exterior de cada inmueble.

Previo a iniciar cualquier remodelación, el especialista indicó que lo mejor es analizar el estado en el que se encuentra la propiedad para delinear los cambios y las zonas a modificar en específico.

Otro factor por considerar antes de cualquier remodelación es el tamaño del hogar, esto para saber qué tipo de renovaciones se quieren realizar y, de preferencia, procurar que sea algo práctico y a bajo costo, estos cambios pueden mejorar la calidad de vida en sus habitantes.

Si este tipo de remodelaciones se realizan a largo plazo dan la posibilidad de aumentar la plusvalía de la vivienda al momento de venderla, ya que al ofertar una “vivienda en perfecto estado” o como si fuera nueva, permite que tenga más valor en el mercado inmobiliario.

Cambios sin afectar el bolsillo

Antes de realizar cualquier tipo de remodelación en el hogar es necesario saber qué arreglos se desean hacer para así tener un panorama de cuánto presupuesto se necesitará para llevarlos a cabo, así como el tiempo que se le destinará a los cambios y mejoras.

Para el experto inmobiliario, es importante tener claro los espacios que desea remodelar; por ello insistió que sea cual sea la decisión, lo mejor es pensar antes qué se quiere hacer y disponer de un presupuesto y apegarnos a él.

A su vez, Héctor Escamilla, director de Especificación Corporativo y Relacionamiento de B2B de Comex, agregó que una vez identificado el uso que se le dará el espacio, ello determinará qué tipo de materiales se deben comprar y si se aplicarán de igual manera tanto para el interior como el exterior.

“Con el fin de lograr las mejoras esperadas, recomendamos tener en cuenta las características del espacio que se quiere intervenir como su tamaño, iluminación, texturas; con ello será más fácil saber el tipo de productos necesarios para dicho espacio”, afirmó.

Darle una nueva vista al hogar no requiere necesariamente una gran inversión, en ocasiones sólo basta con pintar las paredes con un color nuevo, agregar algunas decoraciones o plantas, o desechar objetos que ya no se quieran para darle una nueva cara a los espacios en casa.

No es lo mismo mantenimiento que renovación

Aunque podrían sonar similares, la realidad es que es muy diferente dar mantenimiento que hacer una renovación. Leonardo González explicó que dar mantenimiento conlleva asignar de 3 a 5% de presupuesto mensual a ciertos gastos fijos dentro del hogar, además de que estas acciones pueden hacerse periódicamente.

Además en el caso del mantenimiento, se priorizan algunas zonas o servicios específicos en el hogar como son las instalaciones de agua, electricidad y gas.

Mientras que una renovación implica redefinir el uso de algunos espacios dentro del hogar como crear, ampliar, reducir o reacondicionar los ya existentes para darles un nuevo propósito como acondicionar la entrada a su vivienda, poner un nuevo jardín o darle una nueva vista a la sala.

Fin de año, la mejor época para remodelar

El periodo de fin de año es uno de los más utilizados por los mexicanos para hacer cambios en los hogares ya que se cuenta con mucha disponibilidad y tiempo para hacer las adecuaciones necesarias en nuestra vivienda.

El analista de Propiedades.com sugirió que ante cualquier mantenimiento o remodelación debe considerar el binomio de mayor liquidez y condiciones climáticas para acondicionar estas viviendas al nuevo entorno, como por ejemplo, impermeabilizar previo a la época de lluvia o sembrar flores o plantas en el jardín poco antes de la primavera para que florezcan en esa época.

