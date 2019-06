El uso de la bicicleta en la Ciudad de México aumentó de manera importante en los últimos años, lo que ha beneficiado a miles de personas y también representa un apoyo al medio ambiente.

Si usted ya es ciclista o decide optar por este medio alternativo de transporte, el portal inmobiliario Propiedades.com realizó un estudio de las colonias donde hay más ciclistas por zonas en la CDMX y cuánto le costaría la compra o renta de estos inmuebles.

De acuerdo con datos de EcoBici, el mayor número de usuarios en lo que va del año se registró en la colonia Roma Norte. Si le interesa vivir en esta zona, los departamentos a la venta tienen un costo de 5.87 millones de pesos desde 65 metros cuadrados aproximadanete y a la renta de 23,000 pesos mensuales en promedio.

A esta colonia le siguen otras como Cuauhtémoc, Juárez, Hipódromo, Centro, Condesa, Roma Sur y Buenavista, todas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquí los departamentos a la venta van de 1.39 millones de pesos promedio con 52 metros cuadrados aproximadamente en Buenavista a 6.9 millones de pesos en Condesa en promedio.

En el segmento de rentas, alquilar un inmueble cuesta entre 13,000 pesos mensuales en el centro histórico a 33,000 pesos en Hipódromo aproximadamente.

El listado lo cierran las colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez, y Escandón, en Miguel Hidalgo.

En estas zonas, los inmuebles en venta tienen un costo de 5.2 millones y 4.6 millones de pesos. En el caso de las rentas, éstas son de 21,000 pesos y 18,250 pesos mensuales en promedio, respectivamente.

El uso de transportes alternativos al automóvil es una prioridad urbana, sobre todo en metrópolis con una carga vehicular intensa que restringe la competitividad, señaló Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com.

“Las bicicletas son una ruta para lograr ciudades más sustentables y seguras. Esto también permite ahorros presupuestarios debido al uso limitado del automóvil”, aseguró.

Agregó que los vehículos de movilidad limpios tendrán mayor penetración social si la cultura de transporte seguro también mejora en el país.

La bicicleta es una opción más, no necesariamente sirve para todos los viajes, para todas las personas, todo el tiempo, señaló Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta en CDMX y miembro fundador de Bicitekas.

Agregó que, sin embargo, datos de la encuesta origen destino señalan que la mayor parte de los viajes en automóvil es de menos de 6 kilómetros y la ocupación promedio de los vehículos, de una persona.

“Algunos de esos viajes de una sola persona que no está cargando su súper, que no está llevando a su abuelita al doctor, que no está llevando a los niños a la escuela, podrían hacerse en bicicleta, lo cual reduciría la congestión, la contaminación, el ruido, el riesgo de percances viales y el estrés en la ciudad”, destacó.

“En el 2003, un estudio de ciudades en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y otros países europeos encontró que los niveles de riesgo, las lesiones y la mortalidad de los ciclistas disminuyeron cuando el número de ciclistas en las calles aumentó”, destacó la Secretaría de Salud en el estudio Más Ciclistas, Más Seguros.

El mismo documento, realizado en conjunto con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, señala que una mayor presencia de ciclistas podría sensibilizar a los conductores y usuarios de la vía sobre su existencia.