Simplificación administrativa y tributaria en estados y municipios, clave

Guadalajara, Jal. La simplificación administrativa y tributaria por parte de los gobiernos estatales, municipales y el federal, es el punto de partida para combatir la informalidad que afecta tanto la competitividad de las entidades como el acceso de los trabajadores a derechos laborales y seguridad social, afirmó Eduardo Lépore, director del proyecto Unión Europea por el Trabajo Digno.

Según Lépore, muchas micro y pequeñas empresas operan bajo esquemas informales debido a la complejidad de trámites y al costo de la formalidad. Por ello, uno de los ejes centrales de la cooperación europea es promover procesos más ágiles que permitan a los negocios, especialmente los más pequeños, integrarse plenamente a la economía formal.

Aunque reconoció avances federales y estatales, como la instalación de ventanillas únicas, subrayó que los mayores desafíos se encuentran en el ámbito municipal, donde las empresas enfrentan barreras significativas para obtener permisos y operar. La coordinación entre los tres niveles de gobierno, recalcó, es esencial para mejorar el entorno regulatorio.

Lépore destacó experiencias internacionales que podrían servir como referencia para México. Un ejemplo es Brasil, que redujo la informalidad laboral de 50 a 30% en una década mediante el programa “Simples”, que unificó tributos federales, estatales y municipales para pequeñas y medianas empresas.

Si bien, reconoció, un esquema así implica una compleja coordinación fiscal, demuestra que la consolidación de cargas tributarias puede ser decisiva para incentivar la formalización.

Además de la simplificación, la Unión Europea (UE) considera fundamental el uso de incentivos a la contratación formal. En México, subrayó su representante, los gobiernos estatales cuentan con una herramienta relevante que es el Impuesto sobre Nómina (ISN), cuyo manejo puede orientarse a estimular la formalidad.

“Los estados en México cobran el Impuesto sobre Nómina y por lo tanto, tienen una herramienta que puede incidir en esto”, enfatizó.

Mesas territoriales

Como parte del proyecto Unión Europea por el Trabajo Digno, la UE impulsa mesas de diálogo público-privado en regiones clave del país, enfocadas en la promoción del trabajo digno, y la formalización del empleo en los sectores productivos de cada región, comentó a El Economista, su director, Eduardo Lépore.

Este 2025 el proyecto se enfocó en tres regiones y sus principales sectores productivos. En El Bajío, el programa se centró en los sectores automotriz y autopartes; en la Península de Yucatán, con foco en el turismo, y en la Ciudad de México, orientada a la industria de la construcción. En estos espacios participan gobiernos estatales, autoridades federales, empresas, sindicatos, academia y organizaciones civiles.

“A partir de allí, realizamos un proceso de reuniones permanentes, sistemáticas donde se abordan aspectos que tienen que ver con la formalización del empleo, pero mirando el desarrollo de las calificaciones y los desafíos para esos sectores productivos en esos lugares y el fortalecimiento de la inspección laboral”, detalló el funcionario.