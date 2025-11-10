Puebla prevé superar los 131,000 millones de pesos como presupuesto para 2026

Puebla, Pue. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) prevé que Puebla supere los 131,000 millones de pesos como presupuesto para el 2026; es decir, 1,000 millones de pesos más respecto a lo que se aprobó por la Cámara de Diputados en el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año siguiente.

Josefina Morales Guerrero, titular de la dependencia estatal, comentó que el paquete económico, mismo que será enviado al Congreso del estado, el 15 de noviembre, considera un monto de 131,365 millones de pesos.

Asimismo, descartó que se contemplen nuevos impuestos para el próximo año, ya que el gobierno mantendrá un correcto ejercicio del presupuesto, sin afectar la economía de las familias poblanas.

En el presente año, Puebla ejerció 126,223 millones de pesos, por lo que en el 2026 tendrá un incremento del 4.07%. Mientras que, en el 2024, el presupuesto fue de 111,092 millones de pesos.

Mantener austeridad presupuestaria

“La idea de no crear nuevos impuestos evita afectar la economía de la población y de acuerdo con la política tributaria establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como eje no imponer más pagos”, apuntó la titular de la SPFA.

Expuso que el rubro más importante a revisar es el Fondo General de Participaciones, que junto con la recaudación propia representan el 57% del total de lo que ejercerá el gobierno del estado.

Estas acciones realizadas se catalogan como ingresos propios, mientras que el 43% restante son las Aportaciones Federales.

Reiteró que el paquete fiscal está apegado a los ideales de la cuarta transformación, buscando la austeridad, pero atendiendo las necesidades de la población.

Aseveró que Puebla privilegia el gasto en salud, seguridad y educación, que absorben más de la mitad del presupuesto, por lo que cada vez va en aumento para ampliar la cobertura de atención.

Explicó que tampoco se tiene considerado contratar más deuda, ya que en este primer año se ha ejercido un presupuesto de balance sostenible para realizar las acciones planeadas.

Recalcó que la administración estatal tiene números negros, lo cual comprende haber realizado refinanciamientos en los compromisarios por los pagos de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y deuda directa.