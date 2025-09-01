Mujeres impulsaron el crecimiento de la población ocupada en Querétaro

Querétaro, Qro. El crecimiento que registró la población ocupada en el último año estuvo impulsado por la incorporación de las mujeres a la economía.

Entre el segundo trimestre del 2024 e igual trimestre del 2025, 30,987 personas se añadieron a la población ocupada de Querétaro, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mayoría son mujeres, pues representan a 77.3% (23,942) de los ocupados que se agregaron en ese periodo. Por tanto, 22.7% (7,045) de los nuevos ocupados son hombres.

La contribución que tuvieron las mujeres en el crecimiento de la PO supera la participación que ellas tienen en el total de los ocupados, debido a que, al corte del segundo trimestre del 2025, la población ocupada representó a un total de 1 millón 187,467 personas: 43.7% son mujeres y 56.3% son hombres.

La población ocupada es aquella (de 15 años o más edad) que en la semana de la encuesta realizó alguna actividad económica durante al menos una hora, describe el Inegi.

Ese grupo incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin perder el vínculo laboral; también, toma en cuenta a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.

Entre el segundo trimestre del 2024 e igual trimestre del 2025, la cantidad de mujeres ocupadas aumentó 4.8%, al pasar de 495,325 a 519,267; la cantidad de hombres ocupados creció 1.1% en ese periodo. Mientras que el total de personas ocupadas en Querétaro aumentó 2.7 por ciento.

Es por ello que incrementó 0.9 puntos porcentuales la participación de las mujeres en la población ocupada, pasaron de representar 42.8% (en el segundo trimestre del 2024) a 43.7% (en el segundo trimestre del 2025).

La población económicamente activa (PEA) —que integra tanto a los ocupados como desocupados— representa a 1.2 millones de personas en Querétaro, al cierre del segundo trimestre del 2025; esa cifra registró 23,500 personas más respecto al año anterior.

Los nuevos integrantes de la PEA son mayoritariamente mujeres, debido a que los hombres que forman parte de la PEA registraron una reducción anual.

El total de la PEA creció anualmente 2%; al interior de ese grupo, la participación de las mujeres aumentó 5.6% y la cifra de hombres se redujo 0.7 por ciento.

