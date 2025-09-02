México debe fortalecer su seguridad para hacer frente a la incertidumbre: José Antonio Fernández

Monterrey, NL. Durante la entrega del premio Eugenio Garza Sada, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, indicó que México debe fortalecer su seguridad para hacer frente a la incertidumbre, pues sin seguridad, la sociedad entera sufre y las empresas no pueden cumplir a cabalidad con su responsabilidad de generar empleos y bienestar.

"Hay que reconocer que en los últimos meses empezamos a visualizar algunos avances puntuales en la seguridad del país, pero el reto es enorme, el esfuerzo debe mantenerse y profundizar para que todos los mexicanos recuperemos nuestro derecho a la paz; la vida en libertad comienza con la certeza y tranquilidad para cada uno de nosotros y nuestras familias de hallarnos a salvo de la violencia criminal en todo tiempo y lugar: en las calles, carreteras, escuelas, centros de trabajo y desde luego en nuestra propia casa".

Si bien el estado es el principal responsable de la seguridad, recalcó, no es el único actor, ya que los ciudadanos pueden cumplir una parte importante denunciando a quienes actúen fuera de la ley. "Está comprobado que los países que han logrado revertir sus problemas de seguridad, lo han hecho a través de romper patrones culturales y sobre todo combatiendo la impunidad".

Habló de lograr un cambio cultural actuando como una comunidad solidaria, que confía en los demás y escucha, empezando por el entorno más cercano que es la familia, la colonia y las organizaciones "y ser constructores de una conciencia social".

"Los países florecen donde hay libertades: libertad para pensar y expresarse, para asociarse y crear empresas, para competir con reglas claras y propiedad segura. La libertad tiene su expresión ideal en un sistema democrático en el que hay equilibrio de poderes, transparencia, rendición de cuentas, jueces independientes, opciones políticas competitivas y legítimas en la policía, que periodistas, escritores, pensadores y ciudadanos podamos criticar al poder. Sin estas libertades de innovación se limita y el talento se desperdicia, defenderlos no es un gesto ideológico es la condición para que quienes emprendan puedan convertir ideas en valor y en servicio a la comunidad", enfatizó el CEO de Femsa.

“Inspirados en esta voluntad inquebrantable de Don Eugenio Garza Sada y con visión de largo plazo, trabajemos juntos para que México salga adelante frente a la incertidumbre. Tenemos que fortalecer la economía de mercado, mejorar la educación, poner mayor atención a los jóvenes, acercarnos a mejorar nuestras comunidades, exigir mayor seguridad y reforzar nuestra democracia”, convocó el directivo.