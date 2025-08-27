Mano dura contra espectaculares ilegales, advierte Pablo Lemus

Guadalajara, Jal. En Jalisco habrá "mano dura" contra las empresas dedicadas a la colocación de anuncios espectaculares de forma ilegal, advirtió el gobernador Pablo Lemus, en respuesta a una solicitud de la Fundación GDL 500 que pidió su intervención en materia de contaminación visual.

"Yo les llamo delincuentes urbanos", declaró el mandatario jalisciense, luego de informar que ya ofreció apoyo y personal estatal a los ayuntamientos metropolitanos para retirar la publicidad ilegal en la ciudad, y advirtió que presentó una iniciativa en el Congreso local para que el gobierno del estado pueda intervenir en esa materia, para clausurar, multar e incautar propiedades que permitan la instalación de los mencionados anuncios.

"El tema de los espectaculares sigue siendo una batalla mía desde que entré al municipio de Zapopan; ir contra, yo les llamo delincuentes urbanos, eso son; cuelgan publicidad e instalan postes sin ningún permiso municipal; se meten a predios privados e instalan los postes, ponen los espectaculares y no le pagan un solo centavo al municipio", refirió Lemus Navarro.

"Yo creo que en los locales comerciales, edificios de oficinas, edificios de departamentos, locales comerciales, casas-habitación, departamentos, terrenos, que permitan esa publicidad irregular, lo que tenemos que hacer es clausurar, multar e incluso llegar a incautar... Necesitamos mano dura", sentenció el gobernador de Jalisco.

Añadió que a través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), propuso a los gobiernos municipales recibir el apoyo del Estado para lo cual, sus respectivos cabildos deben aprobar un convenio de colaboración que hasta ahora, dijo, no se ha hecho en ningún municipio.

"Yo ya tengo 50 personas disponibles para poderles ayudar; les ayudamos con las clausuras, les ayudamos a bajar la publicidad ilegal, pero ya está en la cancha de los ayuntamientos".

El gobernador de Jalisco indicó que se preparan órdenes de aprehensión contra dueños de empresas de anuncios espectaculares, "muchos de ellos ya localizados".