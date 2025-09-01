En Jalisco no hay desabasto de gasolina: SEDES

Guadalajara, Jal. Pese a los reportes ciudadanos que denuncian falta de gasolina en estaciones de servicio del área metropolitana de Guadalajara, el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) de Jalisco, Manuel Herrera, descartó que exista desabasto del combustible en la ciudad.

Explicó que la razón por la que algunas gasolineras no disponen del hidrocarburo, es por problemas logísticos en el proceso de importación, principalmente a través del puerto de Manzanillo.

"En Jalisco no podríamos hablar de un desabasto de combustibles; sí podemos hablar de un número de terminales, sobre todo las que conocemos de bandera blanca, que dependen de la importación de los combustibles", precisó el funcionario estatal.

Problemas logísticos

"Sabemos por ejemplo que en el puerto de Manzanillo han tenido problemas para descargar los combustibles que llegan de importación por este puerto, debido a cuestiones climáticas o fuera del alcance de todos, y eso ha impactado de manera negativa; igual, algunos retrasos en la importación de combustibles de Estados Unidos también por cuestiones logísticas, pero no podríamos hablar de desabasto", enfatizó el secretario de Energía en la entidad.

En la última semana, automovilistas han reportado, principalmente a través de redes sociales y medios de comunicación locales, problemas para encontrar gasolina, sobre todo Premium o de mayor octanaje.

En una estación de servicio de la calle Gigantes, al oriente de la ciudad, una automovilista comentó que ante la escasez de gasolina roja, el despachador le recomendó llenar el tanque con gasolina regular y comprar un mejorador de octanaje o aditivo.

El secretario de Energía, Manuel Herrera Vega, no aclaró cuántas estaciones de servicio han resultado afectadas por la falta de combustible, pero insistió en que no hay desabasto.

"Hay algunas estaciones de servicio que hoy han tenido problemas de suministro, pero no podríamos hablar de un desabasto en el estado", puntualizó.