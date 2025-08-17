Pemex explica escasez de gasolinas por ajustes en mantenimientos

Si bien, algunas denuncias en redes sociales continuaron alertando sobre el desabasto de gasolina automotriz, Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó el domingo que hubo incidentes de falta de suministro de gasolinas a distintas estaciones de servicio por ajustes en los mantenimientos, pero el abasto ha sido regularizado en su totalidad.

“Los incidentes registrados la semana pasada en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que ya han sido atendidos al 100%”, comunicó la petrolera del Estado.

Pemex explicó que mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran. Añadió que en lo que va del año, la producción nacional de gasolinas, diésel y turbosina creció 47% al pasar de 466,000 a 685,000 barriles diarios.

Sin embargo, a través de la red social X se denunció que en 22 municipios de Chiapas se estaba limitando la venta de gasolinas a 20 litros por cliente.

Desde el sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó por segunda vez el desabasto, explicando que no se trata de un escasez sino de un problema de transporte ante el cual traspasarán a Pemex las pipas que el Ejército adquirió en 2019 para el combate al huachicol.

“Una parte de estas pipas la seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Eso es parte del tema que se está viendo en este momento”, dijo la primera mandataria.

Sheinbaum aseveró desde el viernes que cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo y no hay desabasto de combustible, hay combustible y es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo, detalló Sheinbaum.

Cabe recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó la compra de 671 pipas con capacidad para transportar 141,000 barriles de combustibles, por un monto de 92 millones 189,597 dólares.

Del total, 58 unidades se recibirían en enero de 2019, 132 en febrero y 481 en marzo. Para ello se firmaron acuerdos con diversas empresas en Nueva York, lugar donde se realizaron dos sesiones en las que se recibieron pujas en procesos de subasta en reversa, detalló Raquel Buenrostro, quien entonces era oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, en la conferencia de prensa del presidente.

