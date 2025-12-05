Falta de capital de riesgo en México frena inversión en innovación científica y tecnológica

Cuernavaca, Mor. La Secretaría de Economía, oficializó la creación del Fondo de Innovación Plan México instrumento que arranca con 300 millones de pesos como capital semilla para financiar proyectos estratégicos y de base tecnológica en sectores prioritarios como semiconductores, electromovilidad, biotecnología y manufactura avanzada.

El convenio constitutivo fue firmado en el marco del STS Forum e InnovaFest Latam 2025 por el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) y la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos) de Nacional Financiera (Nafin).

De acuerdo con el documento legal, los 300 millones de pesos fueron transferidos al nuevo fondo, que será administrado por el Fondo de Fondos bajo un esquema de inversión de riesgo.

La proyección presupuestal del Fondo de Fondos para financiar la innovación en los próximos años, “abarca para el año fiscal 2025, 800 millones de pesos, de los recursos de la Secretaría de Economía”, en esta cantidad están contemplados los 300 millones de pesos semilla que ya fueron transferidos durante la firma de convenio.

Para 2026 el Fondo de Fondos, tiene la meta de duplicar su bolsa a 1,600 millones de pesos, de los cuales la SE aportará 800 millones de pesos y el resto lo completará Nafin. Lo relevante, dijo, es el regreso de un fondo que no había para financiar proyectos que impulsen el desarrollo tecnológico del país.

El fondo operará con un horizonte de inversión de hasta 11 años y un retorno objetivo mínimo anual del 8%, se alineará con las directrices sectoriales emitidas por la SE y con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México, priorizando la inclusión financiera y el desarrollo productivo. El objetivo es que estos recursos sirvan como palanca para atraer capital privado adicional mediante coinversiones.

Fondos de riesgo

Durante el foro se abordó la escasez de financiamiento de riesgo como uno de los principales frenos para la innovación mexicana. Por lo que “iniciamos a orientar recursos a muchos desarrollos que están allá afuera, para que puedan escalar, que hoy hacen un esfuerzo inmenso porque casi no hay fondos de riesgo en México”.

Esta carencia explica, por qué proyectos como un vehículo de hidrógeno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) han avanzado durante 15 años con recursos casi nulos, dijo.

El fondo se apegará a los estándares del capital privado para garantizar su efectividad y transparencia “hay un proceso en el comité de inversión para garantizar que los proyectos tengan sentido, sean útiles y puedan tener viabilidad económica”, aclaró Ebrard.

STS Forum permitió un “aprendizaje intenso sobre problemas complejos” como la electromovilidad y el emprendimiento “Madame Serizawa, directora del STS Forum, y las autoridades compartieron con nosotros que vamos a ser sede nuevamente en 2026, aquí en Cuernavaca, Morelos”, concluyó el funcionario.