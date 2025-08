Empresariado pide que no quede impune crimen de líder sindical en Cancún

Cancún, QRoo.- La Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Cancún, emitió un pronunciamiento en el que solicitan al gobierno de Quintana Roo esclarecer el asesinato del dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Mario Machuca Sánchez, ocurrido apenas el lunes 4 de agosto.

“Ninguna diferencia sea ideológica, política o laboral puede justificar el uso de la violencia como medio de resolución de conflictos. La pérdida de una vida humana, en circunstancias tan dolorosas, debe interpelarnos como sociedad y motivarnos a actuar con responsabilidad y unidad”, se lee en el documento.

“Además hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades competentes para que este crimen no quede impune. Es indispensable que las investigaciones se conduzcan con prontitud, transparencia y rigor, garantizando el acceso a la justicia y la tranquilidad de la sociedad”, añaden en su comunicación.

De la misma manera, Empresarios por Quintana Roo también expresó sus condolencias y alertó sobre la gravedad del asesinato:

“Lo sucedido no es solo un atentado contra una persona, sino un golpe directo a las estructuras de organización que sostienen el tejido laboral y productivo de nuestro estado. Desde nuestra organización alzamos la voz, no solo para exigir justicia, sino para convocar a todos los niveles de gobierno a asumir con urgencia su responsabilidad en la construcción de un estado seguro, en donde la vida y la integridad de quienes lideran, sirven, producen y trabajan no esté en riesgo”.

Concluyen llamando a la toma de acciones concretas y una coordinación firme entre Estado, empresarios, sindicatos y ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera Silveira, lamentó la pérdida del dirigente sindical:

“Mario fue un líder de mucho trabajo que promovió medidas de productividad, de acercamiento, de conciliación y de trabajo arduo en nuestro estrado, estamos sorprendidos con esta noticia, nos unimos al llamado a la gobernadora y la fiscalía para la investigación de este hecho que nos embarga a los empresarios y trabajadores de Quintana Roo”.

Se dijo sorprendido y conmovido por la noticia, al tiempo que respaldó el llamado de la gobernadora Mara Lezama para esclarecer el crimen.

“Que este hecho no quede impune. Aplaudimos la solidaridad y total apertura para que la investigación avance con prontitud y responsabilidad”, señaló.