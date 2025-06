Demanda de vehículos blindados crece en principales ciudades del país por inseguridad: AMBA

Toluca, Edomex.- La Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) reportó un aumento en la adquisición de vehículos blindados en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, impulsado por el incremento de la violencia urbana y organizada. Durante el evento del 25 aniversario de la AMBA, su presidente de Esteban Hernández, destacó que el mercado espera un crecimiento del 10% este año, con cerca de 4,000 unidades blindadas vendidas anualmente en México.

Sin embargo, el país aún está lejos de mercados como Brasil, donde se comercializan 30,000 vehículos blindados al año, debido a diferencias en el perfil de compradores y costos. Los tipos de blindaje más demandados son de nivel 3, diseñados para proteger contra delincuencia común, como robos con armas cortas, “Ciudad de México, Estado de México son los mercados número uno por bastante; después nos vamos a Guadalajara y Monterrey”, dijo.

Cadena de valor

TPS Armoring, una empresa mexicana con 33 años en la industria del blindaje, opera desde su planta manufacturera en Santa Catarina, Nuevo León, donde cuenta con naves industriales especializadas para tractocamiones, vehículos tácticos y automóviles convencionales, su expansión incluye sedes en Ciudad Victoria, Monterrey, Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá.

“Estamos en puntos estratégicos donde vemos que el crimen o la violencia tienen mayor incidencia, nos basamos en estadísticas de autoridades para cubrir esas demandas” platicó a El Economista Erika Jiménez, Gerente Comercial.

La demanda vehículos blindados ha crecido más del 10% anual a partir de la pandemia, “los clientes ya no son solo empresarios o políticos, sino civiles que buscan protección ante robos o secuestros” TPS Armoring pasó de 480 a 1,000 empleados en tres años.

Cancún es un destino emergente para la distribución de estos bienes, “el crimen organizado vio en Cancún un territorio estratégico para sus operaciones, lo que generó mayor violencia e inseguridad”, explica. Esto llevó a que tanto a residentes como a turistas busquen protección, incluso sin estar directamente involucrados en actividades de riesgo, “la gente opta por blindar sus autos porque, aunque no estén en el mundo de la delincuencia, pueden verse afectados por un incidente al pasar por ciertas zonas”.

Carolina Performance, a través de su unidad de negocio Carolina Ballistic, es líder en la fabricación de materiales balísticos para protección vehicular y personal, su planta en Salvatierra, Guanajuato, “es la fábrica textil en activo más antigua de México, con operaciones desde 1845, y hoy emplea a unas 700 personas”, dijo a en entrevista Álvaro Fuentes Quintana, director de la unidad.

El sector del blindaje, como lo confirma Fuentes Quintana, “cada año aumenta alrededor de un 10%, y en la última década no ha parado de crecer”, este incremento responde a la demanda de protección civil, especialmente en zonas urbanas, “nuestro principal mercado es el centro del país, sobre todo Ciudad de México, donde hay mayor necesidad de blindaje contra calibres menores”, explica. Sin embargo, también atienden regiones como el norte, donde se requieren materiales más resistentes, como el acero.

Nuevos requerimientos

La escalada en el poder de fuego de los criminales, que ahora usan rifles R-15 y drones, obliga a innovar en materiales y capacitación para manejo defensivo. “En Culiacán y zonas de Michoacán ya no vemos blindajes nivel 3 o 4 como solución, ahí el estándar es nivel 5 Plus, diseñado para resistir ataques con rifles calibre 50 y explosivos, donde el riesgo no es solo robo, son ataques directos con armas de guerra”, dijo Erika Jiménez.

La AMBA agrupa a 10 empresas que realizan el 70% de los blindajes legales en México, algunas de estas también desarrollan proyectos en conjunto con armadoras como BMW, Audi y Mercedes-Benz, para integrar blindaje desde fábrica. El costo de un blindaje sencillo está a partir 20,000 dólares por unidad.