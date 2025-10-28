El Buen Fin en Puebla dejará 5,800 millones de pesos en derrama económica: Canaco-Servytur

Puebla, Pue. El Buen Fin, en su edición 15 y que será del 13 al 17 de noviembre, dejará a Puebla en derrama económica alrededor de 5,800 millones de pesos, 9% más respecto al año pasado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Juan Pablo Cisneros Madrid, comentó que esta edición 2025 incorpora la marca de certificación “Hecho en México”, un distintivo oficial de la Secretaría de Economía que acredita el origen, calidad e innovación de los productos fabricados en el país, con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas y fomentar el consumo nacional.

Refirió que el año pasado, las ventas en el comercio poblano alcanzaron los 5,300 millones de pesos, equivalentes al 3.1% del total nacional.

En el país, el Buen Fin generó ventas por 173,000 millones de pesos con un crecimiento promedio anual del 12%, lo cual es positivo para el comercio.

Cisneros Madrid dijo que, para este 2025, la Concanaco-Servytur estimó que las ventas nacionales alcancen 200,000 millones de pesos, mientras que en Puebla se proyecta una meta de 5,800 millones, lo que representa un incremento del 9% respecto al año anterior, compuesto por un 3.2% de inflación y un 5.8% de crecimiento real.

Destacó que el Buen Fin nació en 2011 como una iniciativa de colaboración entre el sector público y privado para fortalecer el comercio, apoyar la economía familiar e incentivar el mercado interno, y hoy representa un símbolo de confianza, unidad y trabajo conjunto entre gobierno, empresas y sociedad.

Sectores beneficiados

Los sectores más beneficiados serán las tiendas departamentales, ropa, calzado, joyería, electrodomésticos, muebles, perfumerías, cosméticos, restaurantes y cafeterías, que reflejan la vida económica cotidiana y contribuyen al empleo formal en Puebla.

El líder empresarial también reiteró la invitación a las empresas a registrarse en el portal oficial para www.elbuenfin.org.mx antes del 12 de noviembre, requisito indispensable para usar el logotipo oficial del programa y participar en el Sorteo “El Buen Fin” del SAT, que incentiva el uso de medios de pago electrónico.

Al respecto, Jaime Raúl Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, enfatizó que hay más de 42,000 unidades económicas del sector comercio, las cuales emplean a más de 116,000 personas.

Con motivo del Buen Fin, llamó a la ciudadanía a consumir productos poblanos y lo hecho en México, haciendo compras responsables y planificadas, que fortalezcan a los negocios locales y al empleo formal.

Por su parte, Víctor Gerardo Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo estatal, comentó que el Buen Fin puede representar entre el 15 y 30% de las ventas anuales de algunos comercios.

Asimismo, reiteró el llamado a realizar compras responsables y preferir productos con la marca “Cinco de Mayo”, símbolo del orgullo poblano y nacional.