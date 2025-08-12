Anuncian central de abastos para productores locales en Cancún

Cancún, QRoo.- Jorge Antonio Handal Canavati, director de Cien Grupo Inmobiliario anunció que en 2026 iniciarán la construcción de un nuevo centro comercial que combinará la oferta de una central de abastos en e formato de un supermercado en el centro de la ciudad.

“Este proyecto que estamos desarrollando es de una empresa familiar que desarrolló una cadena de centros comerciales. Normalmente las plazas comerciales tienen como ancla una supertienda; acá, lo que va a tener como ancla es un mercado de abastos moderno, ¿a qué me refiero con moderno? Imaginen un mercado de abastos con la variedad frescura, precios y calidad del producto del campo en un local comercial con las facilidades y las comodidades de una supermercado”, explicó.

Además del mercado, el centro comercial contará con áreas de tecnología, salud (con servicios a bajo costo), comida y tiendas típicas.

“ Todo lo que se venda en el centro comercial será hecho en México, apoyando a productores del campo, comerciantes, emprendedores y artesanos”, añadió Handal Canavati.

Grupo Cien se encuentra en una fase de expansión con este concepto de 'Multicomercial’, y de hecho ya tienen presencia en los municipios neoleoneses de Guadalupe y Apodaca; además de estás en proceso de construir en Querétaro, Saltillo, Zapopan y Cancún.

“Estos centros comerciales están dirigidos a la clase media y media baja, ubicándose en colonias populares. El centro comercial en Cancún estará ubicado en la zona centro, rodeado de casas habitación, buscando ser accesible para los consumidores locales”, dijo.

⁠Se estima que el centro comercial en Cancún entre en operación en el primer trimestre del próximo año, pues se está trabajando en conjunto con el Consejo Nacional de Jóvenes (Conajo), el gobierno del estado y el ayuntamiento de Benito Juárez para impulsar la participación de productores y artesanos locales.

Este proyecto es uno de los que formarán parte del encuentro E50-Empresarios 2025, en su quinta edición denominada Alianzas-Empresariales Hecho en México a realizarse en Cancún el próximo 22 de agosto.