Alistan encuentro de tendencias turística en Cozumel

Cancún, QRoo.- La isla de Cozumel será sede de la Cumbre Mundial de Tendencias en Turismo los días 26 y 27 de noviembre.

Se espera la presencia de firmas globales como Meta, Huawei y Stripe.

El anuncio lo hizo la propia gobernadora Mara Lezama mediante un mensaje en redes sociales:

“Este 26 y 27 de noviembre aquí en esta bella isla de Cozumel, será el epicentro del turismo mundial con el World Tourism Trends Summit 2025, organizado por la Federación de Empresarios turísticos (Fetur), un espacio único en donde líderes empresarias, empresarios y expertas y expertos de todo el mundo se Reunirán para compartir tendencia, innovación y estrategias que impulsarán el futuro de la industria turística. En Quintana Roo, creemos en el poder de la colaboración y la tecnología para fortalecer el turismo y este congreso de la mano de Fetur es la oportunidad perfecta para generar alianzas y abrir nuevos mercados”.

Se espera que ⁠Huawei presente una plataforma de publicidad a través de dispositivos móviles; Meta facilitará una estrategia híbrida con lentes para innovar la promoción de destinos turísticos, mientras que la firma Stripe ofrecerá estrategias financieras y créditos accesibles para empresas turísticas.

La presidenta de la Federación de Empresarios Turísticos (Fetur), Margarita Carbajal Carmona, anunció que el encuentro ya superó los 300 participantes, y están a la espera de romper un récord de más de 400 asistentes.

Además, senadores como Eugenio Segura y Gabriela Jiménez han confirmado su participación, así como representantes de las secretarías de Turismo de Puebla, Jalisco y Baja California.

Se espera que en este marco la Fetur presentse una herramienta de inteligencia comercial para las empresas asistentes, con el objetivo de brindar herramientas teconológicas que ayuden al crecimiento de los emprendedores de este sector.

El objetivo del summit es generar alianzas entre el sector privado y secretarías de Turismo para apoyar emprendimientos que incrementen el flujo de turistas hacia los distintos destinos del país, apoyados de la más modernas herramientas tecnológicas.