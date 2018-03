Tijuana, BC. Por considerar que los valores catastrales asignados a algunas zonas revisadas en la ciudad no corresponden al entorno urbano en el que se encuentran, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana pidió hacer una revisión de estos valores.

Aun cuando se dice que no suben el Predial, porque no sube la tasa pero suben los valores catastrales, al final del día sí representa un aumento. Nosotros no estamos de acuerdo con algunos valores que se manejaron, en este sentido, proponemos hacer una revisión y un análisis de éstos , afirmó el presidente de este organismo empresarial, Mario Escobedo Carignan.

Si bien en la presente administración están aplicando las modificaciones a las tasas de valores catastrales, los cambios fueron realizados por el cabildo del gobierno municipal anterior, puntualizó.

Escobedo Carignan dio a conocer que la Cámara de Comercio tiene una representación en el Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario (Comunci), y afirmó que antes de que se aprobaran los valores catastrales actuales, manifestó su rechazo a éstos, con base en un análisis realizado, que estuvo a cargo del arquitecto José Luis Aguilar Marco, quien tiene la representatividad en este Consejo.

En algunos lugares, indicó, los valores subieron incluso entre 200 y 300%, cuando uno de los acuerdos que se plantearon, y que tomaron en el pleno del Consejo, fue que estos incrementos serían de hasta 50 por ciento.

En este análisis, se planteó inconformidad en valores determinados para la Avenida Internacional, con más de 100% de incremento en su valor, el cual no corresponde, afirmó Mario Escobedo, porque es una avenida que se ha visto muy afectada durante los últimos años por la modernización de dicha vialidad; además de que se encuentra muy restringida en cuanto a sus vías de comunicación (zona de inmuebles comerciales y habitacionales).

Restricciones

El presidente del organismo empresarial en Tijuana refirió que a la Vía Poniente, a pesar de tener muchas restricciones de construcción por su ubicación, gran contaminación vehicular y exceso de ruido, se le fijó un incremento que va de 203.77 hasta 258.43%, cantidades exageradas si se analizan las condiciones de su ubicación e infraestructura urbana.

Lamentó que se hayan establecido esos incrementos en una época muy complicada para la población, que tiene que hacerle frente a otros aumentos.

Por su parte, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, negó desde el inicio de su administración que fuera a incrementar el Impuesto Predial, pero advirtió que para marzo aumentaría el valor de los terrenos debido a una actualización catastral.

Justificó que la medida fue necesaria porque en algunos casos hubo casas que estaban dadas de alta como zona rural, a pesar de que ya se encontraban dentro de la mancha urbana, y en condiciones muy diferentes a las que tenían inicialmente.

