Cancún, QR. La llegada de sargazo se mantiene de manera intermitente en algunas playas de Quintana Roo. Ante ello, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la estrategia de la Secretaría de Marina no está mostrando los resultados esperados y debe revisarse a la luz de los resultados obtenidos hasta el momento.

Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora de la Unidad Académica del Sistema de Arrecifes de Puerto Morelos, aseguró que además de la lentitud de la estrategia, sin un plan integral que contemple la industrialización del sargazo y la captura eficiente en altamar serán insuficientes las acciones anunciadas por la Secretaría de Marina.

“Uno de los problemas es que se piensa que el sargazo está acumulado en algún lugar y va a llegar el barco facilmente a recogerlo; pero lo que vemos es que está disperso en manchitas, líneas, distribuidas en todos lados”, comentó.

“En algunas notas periodísticas se informa que en dos días la Secretaría de Marina ha recogido 15 toneladas de sargazo en altamar, pero eso no es nada, pues en Puerto Morelos las bandas que se han instalado para recogerlo en la playa recogen 15 toneladas por hora”, explicó.

La investigadora de la UNAM dijo que bajo este escenario debe valorarse cuánto cuesta mover esos barcos y qué efectividad están teniendo, lo cual que requiere de un mayor análisis.

Además, precisó que los esfuerzos aislados en altamar o la simple colocación de barreras no funcionarán por sí solos si no forman parte de una estrategia integral que desde el monitoreo satelital para la ubicación precisa de los manchones en altamar; la coordinación de los barcos sargaceros con las barreras de contención, además de la habilitación de suficientes sitios de confinamiento final del alga, aunque dijo que este punto debe ser complementado con la industrialización del sargazo, pues no hay lugar que soporte las 200,000 toneladas de esta alga que llegaron a las playas de Quintana Roo durante el 2018.

No hay sitios de disposición final para el alga que se recolecta en las playas, tampoco hay estadísticas sobre el volumen y la periodicidad del arribazón de sargazo. “Eso implica que cualquier industria de aprovechamiento del sargazo que pretenda establecerse carece de la certeza o del conocimiento sobre la disponibilidad de la materia prima, lo cual hace difícil que pueda florecer una industria sea del tipo que sea a partir del aprovechamiento del alga”, expuso.

Recursos estatales

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó de la conformación de un fondo de 180 millones de pesos aportados por su administración y los ayuntamientos a través de la recaudación por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre y el derecho de saneamiento ambiental. Dicho fondo se destinará al combate de este fenómeno que calificó como “una plaga para las playas de Quintana Roo”.

