Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para recorrer las presas Cerro Prieto y La Boca y la construcción de la presa Libertad, con el propósito de acelerar la aprobación del decreto de emergencia por crisis del agua en el estado, a nivel federal y obtener recursos para garantizar el abasto más de cinco años.

“Hablé con Germán Martínez Santoyo, titular de Conagua, hoy vienen dos funcionarios para constatar los niveles de agua y explicarnos qué requerimientos debemos enviar para acelerar la declaratoria de emergencia”.

“Desgraciadamente no hubo mantenimiento en estaciones de bombeo, ni en tanques y se retrasó la perforación de pozos; la presa Libertad no llegó ni a la mitad de su construcción, corruptos, malandros, no se van a ir limpios, gracias a que hicimos acuerdos con el sector empresarial y agrícola, nos van a ceder los excedentes de sus pozos”, señaló el mandatario.

En un recorrido por la Presa Libertad, ubicada en el cauce del Río Potosí, en los límites de los municipios de Linares y Montemorelos, el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán afirmó que el monto original del costo del embalse es de 3,977.93 millones de pesos, donde el gobierno estatal participará en un Pari passu (en igualdad de condiciones) con Conagua.

La longitud de la cortina será de 1,250 metros, una de las más largas del país, con 47 metros de altura, la obra inició en 2020 y se estima que termine a fines de 2023 o inicios de 2024 debido a que lleva retrasos. A la fecha tiene un 33% de avance.

Abrirán 8 pozos profundos

Por otra parte, el gobernador dijo que ante el pronóstico de que este año habrá escasas lluvias, su administración tiene un plan emergente de abastecimiento de agua. Por una parte, se comenzarán a perforar 6 de 8 pozos profundos.

Además, se van a perforar 22 pozos en la Macroplaza, se llevará a cabo la rehabilitación de 30 pozos existentes, la perforación de 50 nuevos pozos. Con estas 108 fuentes se contará con 2,674 litros más por segundo de suministro de agua para el Área Metropolitana de Monterrey.

Luego de indicar que esta problemática de sequía la padecen los estados de la región noreste, el gobernador añadió que de estos 108 pozos se podrá extraer más agua de lo que surte una presa en días normales. A la fecha ya se han perforado 20 pozos en la Macroplaza.

Dijo que es muy preocupante que aún en días con temperaturas muy bajas se consuma más agua que otras temporadas, por lo que esperan que con la reactivación económica y el regreso a clases disminuya el consumo.

Advirtió que no es posible que Monterrey gaste más del doble del promedio nacional en cuanto a consumo de agua.

"Encarecidamente aquí su servidor Samuel García, le digo a toda la población, si somos responsables no habrá cortes. Hay de dos, yo no veo otra, o llueve o cuidamos el agua; la primera depende de otros factores que no están en nuestras manos y no hay buenas noticias de lluvia por lo pronto. La otra que sí está en nuestras manos, es que debemos cuidarla, se está tirando”, añadió.