STyPS Jalisco llama a resolver escasez de mano de obra con reformas a la legislación federal

Guadalajara, Jal. Tras alcanzar el liderazgo nacional en generación de empleo con 82,963 puestos de trabajo creados durante el 2022, el estado enfrenta ahora el reto de conseguir mano de obra suficiente y calificada para ocupar las vacantes que ofertan tanto las empresas ya instaladas en el estado como las nuevas inversiones que están arribando a la entidad.



En entrevista con El Economista, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) local, Marco Valerio Pérez Gollaz, comentó que para incrementar la mano de obra disponible, es necesario hacer más atractivo el salario para los trabajadores, adaptar el sistema educativo a las necesidades actuales de las empresas, replantear la incorporación de los pre adultos de 17 años a la fuerza laboral y, principalmente, reformar tanto el sistema tributario mexicano como la Ley de Inversión Extranjera.



“Este país que forma parte del T-MEC, tiene que analizar su legislación, particularmente la Ley de Inversión Extranjera y el tema de la limitante a personas extranjeras en la plantilla laboral”, indicó el funcionario.



Destacó que en momentos en que México, y particularmente Jalisco, están siendo considerados “como una ruta importante de proveeduría para nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá”, muchas empresas están limitadas para crecer por no contar con perfiles suficientes y por la imposibilidad de incorporar a su plantilla a extranjeros.



De acuerdo con Pérez Gollaz, otro aspecto fundamental es hacer atractivo el salario para que los trabajadores decidan permanecer en él en lugar de buscar el autoempleo o migrar a la informalidad. Sin embargo, aclaró, para ello es necesario modificar la ley tributaria.



“Este país debe permitir a los empresarios deducir a 100% el pago de la nómina sin regateo alguno. De ahí, para los empresarios la nómina no será un gasto sino una inversión (...) Al hacer atractivo el salario, podemos resolver el hueco que se tiene y además, resolver un problema a futuro que es que la gente que ya cotizó las semanas necesarias, pueda tener un retiro digno, un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades pero que además, no dependa de programas asistenciales”.

Jalisco apuesta por soluciones digitales

Con relación al liderazgo nacional de Jalisco en materia de generación de empleo, el secretario del Trabajo atribuyó dicho logro a la política pública estatal que, dijo, se basa en la coordinación y el diálogo entre empresarios, trabajadores y autoridades, además de que considera a los trabajadores como personas y no como numeraria.



A decir del funcionario, una herramienta fundamental fue la plataforma digital “Jalisco Trabaja” a través de la cual, en el último semestre del año se crearon en la entidad 15,000 puestos laborales de los 82,963 empleos generados en todo el 2022.



“Jalisco Trabaja fue pieza fundamental para que el estado sea campeón en generación de empleo formal en este país”, precisó.



Explicó que dicho programa se enfoca en dos vertientes; por un lado, la plataforma digital vincula a los empleadores con los buscadores de empleo y, por el otro, unidades móviles de la STyPS salieron “a ras de calle” en las colonias de todas las regiones del estado, a buscar a los trabajadores.



Además, destacó, Jalisco es el primer estado en el país en implementar el distintivo de Buenas Prácticas Laborales para reconocer el buen trabajo de las empresas en la materia en lugar de solo ser una autoridad coercitiva.



