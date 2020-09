Monterrey, NL. Del total del gasto federalizado, le corresponden a Chihuahua alrededor de 52,400 millones de pesos en 2021, lo que significa una caída de 6.7%, con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, evitó hablar sobre los recursos identificados en el PEF para su estado, sin embargo, dijo que le preocupa la concentración del presupuesto en los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo comentó en una reunión virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes.

“Veo muy preocupante concentrar todo el presupuesto en los tres o cuatro proyectos de infraestructura (del gobierno federal), porque el Presidente no quiere posponer metas u objetivos del ejercicio del gasto público”, indicó el mandatario estatal.

Para los proyectos emblemáticos del gobierno, se destinarán este año 36,288 millones de pesos en el Tren Maya; 4,133 en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 4,133 millones, al Aeropuerto Santa Lucía 21,315 millones y la Refinería de Dos Bocas 45,050 millones de pesos.

Aseguró que el Ejecutivo federal no tiene la intención de reorientar recursos como lo hicieron los gobernadores, durante la pandemia por Covid-19.

En el caso de Chihuahua, afirmó que es la entidad federativa que más recursos ha dedicado para enfrentar la epidemia, con 3,459 millones de pesos, destinados en temas de salud y para apoyar a las Micro, pequeñas y medianas empresas con créditos.

“Lo que se hizo fue una reorientación de recursos, cancelación de proyectos, un ajuste de gasto operativo, tuvimos que cancelar proyectos no prioritarios de infraestructura para concentrarlos y orientarlos a créditos, financiamiento, subsidios, entregas de apoyo en efectivo, bajo un padrón de personas vulnerables”, subrayó Corral Jurado.

En cambio la estrategia del gobierno federal ha sido adelantar la entrega de recursos para programas sociales, con lo que se espera que aumente el consumo.

“No he visto todo el paquete económico, lo que he leído es la meta de crecimiento de 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), se ve difícil recuperar lo que hemos perdido, no lo veo en términos reales”, remarcó el funcionario.