Querétaro, Qro. La eliminación de puentes vacacionales implicaría una pérdida anual de 3,000 millones de pesos en derrama económica turística, de acuerdo con proyecciones de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur).

De materializarse este planteamiento, significaría un fuerte impacto para la industria turística local, al ser una entidad que se mantiene entre los principales destinos, sin playa, del país, señaló el presidente de la cámara en la entidad, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

“Si se eliminaran todos los puentes, la afectación sería terrible, sobre todo para Querétaro que es un ente turístico. Estamos compitiendo siempre en los primeros lugares de turismo sin playa, entonces, eso nos afectaría mucho (...) A nosotros como entidad, la afectación sería muy grande, de más de 3,000 millones de pesos y lo que nosotros estamos llevando es este reclamo y la parte de que se revise bien está situación a nivel nacional”, expresó.

Explicó que estudios del sector comercio han reflejado que durante puentes vacacionales, los días lunes son los de mayor afluencia e incremento de ventas; en tanto que, uno de los periodos con más generación de economía para el sector turismo, son los que conforman el Buen Fin, que se efectúa en el último trimestre de cada año.

Por tanto, empresarios del sector han emitido un pronunciamiento al gobierno federal para solicitar que no se prescinda de los periodos de días de asueto, dado que son alicientes para sectores productivos vinculados al turismo.

“Los últimos estudios que se han hecho señalan que uno de los días más importantes en ventas es el lunes, precisamente en día que es festivo de acuerdo con el puente (...) Estuve a nivel nacional en una reunión con cámaras de comercio y la respuesta fue de que al parecer no van a desaparecer los puentes, sino van a buscar un tema de un híbrido entre conservar los días que son festivos y buscar que no se pegue al tema de los puentes. Esperemos no ser afectados nuevamente en ese sentido”, agregó.

El presidente en Querétaro de Canaco refirió que el empresariado no tiene certeza de que se mantendrán o se generarán nuevos puentes vacacionales, dado que, incluso antes de la propuesta que lanzó el presidente Andrés Manual López Obrador, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, había planteado a la Iniciativa Privada crear nuevos periodos.

“Desafortunadamente, con el tema federal nunca hay certidumbre, esperábamos que en el 2020 ya cambiara la situación y vemos que sigue en el mismo tenor, un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Habíamos tenido una reunión con el secretario de Turismo federal, incluso él quería aumentar los puentes y ahora el presidente dice eliminar. Entre el mismo gabinete y el presidente tienen problemas de comunicación importantes”, agregó.

Importancia

La actividad turística de la entidad aporta aproximadamente 21.5% del Producto Interno Bruto estatal, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro; contribuye con 50,000 empleos directos y 100,000 indirectos.

La dependencia estatal señala que la derrama económica del sector ascendió a más de 12,000 millones de pesos durante el 2018, cantidad que reportó un alza de 8.9% en comparación con el año previo.

La oferta de servicios turísticos del estado alberga desde hospedaje hasta unidades de alimentos y bebidas, agencias de viaje, transportadoras turísticas, arrendadoras de automóviles y establecimientos de guías de turistas, entre otros establecimientos.

