De lograrse los compromisos regionales del plan de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dio durante su discurso en el zócalo capitalino, podría cerrarse la brecha económica del país, aunque existe la posibilidad de no ser alcanzables ante la falta de recursos de la Federación, señalaron especialistas.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que de cumplirse todas las propuestas, desde la creación de carreteras para Oaxaca y Guerrero, así como la conformación del Tren Maya, además de una nueva refinería, las entidades federativas crecerían económicamente y por ende, se cerraría la brecha regional, sin embargo, la condicionante es que se cuente con el dinero suficiente para invertir.

“Se tiene que revisar si son financieramente sanos los caminos, estoy seguro que no todas pueden llegar a ser alcanzables, porque no se pueden contar con todos los recursos. Muchas veces por hacer una obra la Federación queda endeuda y se debe prever que esto no llegue a suceder”, destacó.

Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, señaló que se debe saber cómo se presentará el Presupuesto de Egresos del 2019 y cómo se harán las asignaciones de las participaciones, el ramo que tiene más peso en el gasto federalizado de los estados.

“La incógnita es saber de dónde van a sacar los recursos para impulsar las obras, se requiere una inversión importante para hacerlas atractivas al mercado internacional. No todos los proyectos serán viables, hay que saber de una vez a qué proyectos se les va dar prioridad o cuáles van a quedar fuera de la agenda”, enunció.

Dentro de los proyectos que dio a conocer el presidente López Obrador, uno de ellos es el número 18, la construcción de caminos en municipios de Oaxaca y Guerrero.

Sobre ello, el director del Idic indicó que es prioritario que el sur-sureste tenga mejores carreteras, porque cerca de 75% de caminos de estas regiones no está pavimentado, en su mayoría son terracería.

Otras de las propuestas para las entidades son los puntos 67, enfocado a un programa de mejoramiento urbano en cinco centros turísticos: Los Cabos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad, así como el 12, que también es un programa de mejoramiento urbano, pero en colonias marginadas de la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Magaña Rodríguez explicó que es necesario saber cómo se hará este mejoramiento y si existe cabida en el presupuesto del siguiente año. Además, manifestó que la Iniciativa Privada también debería ser tomar en cuenta porque podría ayudar con este proyecto para minimizar la marginación por medio de creación de empleos.

Comunicación de la península

El punto 68 establece la construcción del Tren Maya para comunicar a la península de Yucatán y fomentar el turismo. El coordinador del CIEN opinó que esta propuesta podría ser favorable para desarrollar la región, pero hay que revisar si no atenta contra el ecosistema, además de que se debe establecer el verdadero costo de inversión.

La propuesta 69 consiste en la creación de un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, que comunicará Asia y la costa este de Estados Unidos. El objetivo es construir una vía ferroviaria para contenedores, ampliar la carretera, rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, aprovechar petróleo, gas, agua, viento y electricidad de la región; instalar plantas de ensamblaje y manufactureras, y dar subsidios fiscales para promover la inversión y crear empleos.

“Si bien en principio es positivo que se genere este corredor, que creará interacción con la actividad industrial y la población de estas regiones, se debe analizar el verdadero beneficio y buscar si habrá un beneficio económico que sea superior a la inversión. Por ejemplo, lo comparan con el cruce del canal de Panamá, pero al día en este canal cruzan 40 barcos, hay que ser objetivos, si se quiere llegar a esa cifra o superar”, explicó De la Cruz Gallegos.

Refinerías

Dentro de los proyectos de AMLO, el número 71 es la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para lograr que en tres años se produzca en México toda la gasolina que se consume.

Ramsés Pech Razo, analista energético de la firma Caraiva y Asociados, manifestó que se tiene que hacer un diagnóstico operativo real para saber cuáles son sus afectaciones de las refinerías existentes.

Se tiene que ver el tipo de cambio, detalló, ya que muchas veces se hace el presupuesto para la inversión de esta industria en pesos y no se contempla en dólares, por lo cual la rehabilitación y la construcción podrían salir más caros.

“Se viene un panorama complicado, el presupuesto calculado, hoy el peso puede valer menos para adquirir materiales. Solamente hablamos de puros hidrocarburos, pero no de electricidad ni de la energía renovable. Tenemos que ver lo del gas natural, no se habló de infraestructura de gas, esto preocupa más que la creación de una refinería, que es viable, pero hay que ver otros sectores”, acentuó.

Zona libre

El punto 79 del gobierno federal es la creación de la zona libre económica en 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2019, donde se impulsarán actividades productivas, inversión, empleos, mediante la reducción del Impuesto al Valor Agregado a 8% y del Impuesto Sobre la Renta a 20%; también se homologarán los combustibles con la Unión Americana y aumentará al doble el salario mínimo.

“La zona libre económica, en principio, es muestra de buscar una política fiscal que ayude al crecimiento económico del país, pero se debe ver cómo tendrá cabida con los escenarios fiscales que ya existen, si se complementarán de manera regional. En un inicio es positiva, garantizará inversión productiva”, declaró el director del Idic.

Otros compromisos regionales son la descentralización de las dependencias federales, apoyos a productores del campo, fomento a la actividad pesquera, créditos accesibles a comuneros y desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, principalmente.

