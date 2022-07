Como parte del proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) para la Ciudad de México, las autoridades capitalinas presentaron las convocatorias para las consultas indígena y pública.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la elaboración de estos dos proyectos obedece a la construcción de un nuevo plan de ciudad capital, donde se pretende generar un reordenamiento para la urbe, contemplando los nuevos retos inmobiliarios, sociales, económicos y climáticos.

Ahondó que para que estos planes puedan concretarse, se integrará la opinión de la ciudadanía y así saber lo que necesitará para la urbe.

“Este proceso de consulta pública del ordenamiento territorial tiene que ver con un proceso de planeación participativa de todos los habitantes de la ciudad para los próximos 20 años. Lo que nos vamos a preguntar es ¿qué ciudad queremos? ¿Cuáles son los derechos que queremos que se mantengan como derechos sociales, como derechos humanos, como derecho a la ciudad? ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Queremos una ciudad desigual o queremos una ciudad igualitaria? Esa es la propuesta que se está poniendo a discusión”, señaló.

La líder del Ejecutivo estatal anunció que dentro de este proceso de consulta, se le presentarán los borradores de los proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial a las organizaciones, colonias, barrios y pueblos de la ciudad.

“Estamos planteando, en esencia, que la ciudadanía se apodere de este instrumento, un instrumento en donde no se permita nunca más la privatización del espacio público, en donde no se permita nunca más que no haya derechos”, agregó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, detalló que el proceso de consulta durará seis meses.

Sobre los periodos de tiempos, ahondó que el 8 de julio se hará la publicación de las convocatorias para las consultas, mientras que el 8 de agosto se ampliará la difusión de los proyectos.

Desde el 9 de agosto y hasta el 20 de octubre se realizarán foros y mesas de análisis y discusión, ya sea con representantes de universidades, de organizaciones sociales, agrupaciones empresariales, colegios de profesionistas y más ciudadanía. Del 21 de octubre al 12 de noviembre del 2022 se realizarán 1,814 reuniones vecinales en las colonias, barrios y pueblos para recoger opiniones y propuestas de los habitantes y comunidades de la ciudad.

Del 13 de noviembre al 8 de enero, se realiza el proceso de sistematización de las opiniones y las propuestas, así como la presentación de los resultados de ambas consultas y la integración final del documento que será enviado finalmente al Congreso.

Batres Guadarrama informó que se trabajará con el Congreso de la Ciudad de México para hacer los ajustes legales.