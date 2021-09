Guadalajara, Jal. A pesar de que la Alianza Federalista, conformada por los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, sufrirá el cambio de cuatro de los 10 gobernadores que la integran y de sus respectivos secretarios de Desarrollo Económico, los proyectos para promover el crecimiento regional se mantendrán.

“Asumiendo que los gobernadores buscan el beneficio de su gente, me parece que un buen proyecto, sobre todo ahora que dejaron atrás la contienda electoral, debe invitar a todos. Yo creo que el proyecto de la alianza es un gran proyecto, me parece que no hay estado que pueda ver negativos; sin duda podrán aportarle cosas nuevas”, dijo a El Economista, el nuevo coordinador del gabinete económico de Jalisco, Xavier Orendain.

Incluso, dijo, ya hubo acercamiento con futuros funcionarios de Desarrollo Económico de Michoacán, estado que será gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, que llegará al poder luego de ganar la elección abanderando al partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en varias ocasiones cuestionó la integración de la Alianza Federalista.

Con relación a la Alianza Centro-Bajío-Occidente en la que participan las entidades federativas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, Orendain De Obeso destacó que los proyectos que trabajan en conjunto esas entidades también siguen adelante, al igual que la plataforma de promoción de la inversión Invest In Mx, y anticipó que habrá un nuevo impulso ahora con el apoyo de los organismos cúpula del sector privado en el país.

“Los proyectos siguen en marcha, la plataforma sigue en marcha; hay una coyuntura muy importante ahora que los nuevos presidentes de Concanaco y Concamin son del Bajío y creemos que una vez que se acaben de concretar los cambios de gobierno, la Alianza retomará un nuevo impulso”, añadió el nuevo coordinador del gabinete económico de Jalisco.

Estrategia

Luego que el pasado 1 de septiembre hubo relevo en la coordinación general estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, y en la secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Orendain De Obeso aseguró que el estado mantendrá los proyectos estratégicos que se desarrollaron durante los primeros tres años de la administración estatal.

Entre otros, destacó, “como política pública y en esta visión 2030 sigue vigente la movilidad eléctrica”.

