Monterrey, NL. Como parte de los trabajos por el mes del Testamento, el gobierno de Nuevo León en coordinación con el Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León realiza una campaña de tres días para que los ciudadanos realicen el trámite legal, sin costo alguno.

A partir del 24 al 26 de septiembre se lleva a cabo la brigada en la Explanada de los Héroes, en la ciudad de Monterrey, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, participan todas las notarías de la entidad y el Registro Civil.

Homero Cantú, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, señaló que el trámite del testamento durante esta campaña será totalmente gratuito a diferencia de los 2,750 pesos que cuesta realizarlo en cualquier notaría de la entidad, durante el mes de septiembre.

Héctor Villegas Garza, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, resaltó la importancia de heredar tranquilidad a la familia con un testamento en orden.

“Nuestro derecho mexicano nos permite a los ciudadanos poder disponer de nuestros bienes cuando ya no estemos aquí; decidir a quién, cómo y de qué manera vamos a transmitir los bienes, es una forma de poder planear y no tener trastoque con la familia cuando ya no estemos”.

Se estima que Nuevo León es uno de los estados donde está más arraigada la cultura del testamento; durante el mes de septiembre se realizan hasta 3,000 trámites.

Para tramitar el testamento, solo se requiere del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y nombre de los beneficiarios.

