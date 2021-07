Monterrey, NL. Los estados de Nuevo León, Coahuila y Jalisco han sido pioneros en el Modelo Mexicano de Formación Dual. Actualmente este modelo se ha extendido en 24 entidades federativas, con 6,500 alumnos egresados desde 2013 y se estima que el 60% del total se han quedado a trabajar en las empresas, indicaron, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Lydia Nava Vázquez, vicepresidenta del organismo.

El Modelo Mexicano de Formación Dual (Mmfd), “hoy es un modelo donde los estudiantes pueden tener un tiempo en las aulas y un tiempo en las empresas para complementar ese aprendizaje”, indicó José Medina Mora, presidente de la Coparmex nacional.

“Desde 2013, han egresado más de 6,500 alumnos y han participado alrededor de 250 empresas, actualmente la operación de este modelo la llevamos a cabo en Coparmex en 24 entidades y estamos trabajando para sumar más centros empresariales”.

Nuevo León fue de los pioneros, hay mucho avance en este modelo y gran parte de los alumnos son de este estado, se estima que 80% de los que participan reciben una propuesta para seguir en esta empresa y más del 60% se quedan en la compañía, comentó Lydia Nava Vázquez, vicepresidenta nacional de Coparmex.

En la entidad también participa la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, impulsando este modelo, donde el estudiante de bachiller técnico se incorpora a la empresa a partir del tercer semestre llevando su formación de tiempo completo (8 horas, 4 días de la semana) siguiendo un plan específico de actividades, así como lo que debe de aprender de acuerdo al plan de estudios.

“Al incorporarse al programa, la empresa logra formar a sus futuros empleados e incorporar a su plantilla a técnicos calificados que ya conocen sus procesos desde su formación, disminuir la rotación de personal y apoyar a los jóvenes a tener herramientas para iniciar en el mundo laboral”, señala Caintra.

Responsabilidad compartida

A su vez, Joachim Elsaesser, coordinador de la Confederación de la Industria Alemana (BDI), indicó que la forma de educar a la nueva generación también se refiere al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es una educación compartida entre el sector empresarial, sociedad y gobierno.

Agregó que el gobierno no puede dar una alta calidad en la educación para la economía del mañana, “dual significa educación en manos de empresarios y del sector educativo, si no tienen los empresarios su rol en este modelo, no es dual”.

En Alemania se entiende esa colaboración desde la perspectiva de la subsidiariedad, el gobierno da el marco legal, institucional, pero deja actuar al sector empresarial, y los empresarios alemanes casi todos invierten en la educación dual de su gente, “es parte de la cultura empresarial, que queremos compartir con México”, destacó Joachim Elsaesser.

“Hay hechos muy positivos, en Monterrey, en la región del Bajío, en Guanajuato, Querétaro, tenemos casos de excelencia y en otras partes de la República, empresas mexicanas tienen una gran proyección en la formación dual y en Alemania podemos aprender de los casos de éxito de México”, abundó.

kg