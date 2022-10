No es normal que las 50 empresas más importantes de México sean las mismas desde 2003: Viri Ríos

Monterrey, NL. La economía de México está tremendamente congelada, no es normal que desde 2003, las 50 empresas más importantes del país sean las mismas, no cambian en nada, comentó a integrantes del Colegio de Economistas de Nuevo León, Viri Ríos, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard.

Viri Ríos, autora del libro “No es Normal”, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarla, realizó un análisis desde 1976 a la fecha de las 50 empresas más importantes de México, datos que cruzó, durante la pandemia de Covid-19, con los archivos de Expansión que a partir de 2000 realiza el ranking de las 500 empresas más importantes de México, -que en la edición 2022 fueron Pemex y América Móvil-.

La gráfica no se debería ver congelada desde 2003 en adelante, son las mismas, los punteros no cambian casi nada, la que está arriba es Pemex”.

“Eso no sucede en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que nacen y mueren; por ejemplo, Kodak en los años 70 y después desapareció, en los años 80, Philip Morris. En 2008 no existía Apple, en 2012 no existía Amazon”, destacó.

Consideró que algo está muy mal en la economía mexicana y se tienen que cambiar las reglas del juego, por ejemplo la concentración o monopolio de las ganancias está concentrada en un pequeño grupo de individuos, en detrimento del resto.

El presidente Joe Biden actualmente tiene una de las políticas de competencia más importantes, que jamás se han diseñado. Es una política que busca la revisión de todas las regulaciones, para que no exista una competencia desigual, abundó.

“Si queremos tener una economía con más empresas, donde las pequeñas tengan capacidad de convertirse en medianas y las medianas en grandes, tenemos que arreglar la situación”, enfatizó.

“El hecho de que tengamos concentraciones y poder de mercado, hace que las cosas sean más caras; la canasta básica en promedio es 15% más cara de lo que debiera ser, debido a la presencia de monopolios y poder de mercado en las compañías que ofrecen los bienes y servicios de la canasta básica. Además, este sobreprecio por falta de competencia es regresivo”, dijo.

Esto se relaciona directamente con una distribución del ingreso muy desigual, que afecta más a los deciles con menor capacidad económica.

“Un kilo de tortilla cuesta 22 pesos en Chiapas, y 12 pesos en el Walmart de Polanco, eso no es normal, hay un problema en la logística de distribución, hay que analizar, están creando una imposibilidad de competir en los mercados en México”, recalcó.

Lamentó que, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) tiene una regulación muy buena y es la única autónoma en el mundo, pero no ha podido hacer el trabajo y consolidarse, ya que el 40% de las multas no las cobra porque se presentan amparos.

Desigualdad en México

Viri Ríos expuso que no es normal que México tenga 53% de la población viviendo en pobreza. No es normal que los mexicanos sean tan trabajadores y tengan salarios tan bajos en América Latina.

Expuso que lleva 15 años estudiando a México, y en respuesta de por qué México no es rico, no se debe precisamente a la corrupción, “nuestro problema es que aún si las reglas se implementan de manera perfecta, aún si el estado de derecho no fuera una cuestión que no se aplica, continuaremos siendo un país desigual”.

“Las reglas del juego están mal hechas, en favor de las empresas más grandes y en detrimento de las más pequeñas, en favor de las personas de más dinero, y en detrimento de la clase media y baja, y en favor de las personas que han heredado el poder”.

Su propuesta es hacer un cambio completo de reglas. Su libro “No es normal”, consta de 25 ensayos, cada uno con las reglas que se tendrían que cambiar.

Advirtió que algunas no le van a gustar a algunos lectores “porque somos parte del problema”, pero pide que le concedan el beneficio de la duda.