Querétaro, Qro. Al inicio del segundo trimestre del año, se presentó una mejora en la confianza del empresariado para invertir en el estado, en contraste con la incertidumbre que prevaleció al inicio del 2019.

La confianza que tienen los empresarios para inyectar capital en Querétaro durante el pasado abril fue de 52.99 puntos, de 100 posibles, lo que arroja una confianza promedio, de acuerdo con el indicador de confianza empresarial que emite la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El indicador es mayor en relación con el comparativo anual, dado que en abril del 2018 fue de 49.79 puntos. También es mayor frente al registrado en febrero del 2019, cuando la confianza era de 51.04 puntos.

Al inicio del segundo trimestre del año, se observa una ligera mejoría en la confianza del empresariado para aterrizar proyectos de inversión. Querétaro se ubica ligeramente por arriba del indicador nacional, que rondó en 52.98 puntos.

El indicador mide del 0 al 100 la confianza que tienen los empresarios para invertir. La puntuación que es menor a 52.88 puntos está catalogada como menos optimista, de 52.88 a 53.08 es optimismo promedio y mayor a 53.08 es más optimista.

Las entidades con los indicadores más altos en el cuarto mes del año fueron Quintana Roo (53.32 puntos), Guerrero (53.24) y Michoacán (53.11), mientras los estados con los menores valores fueron Campeche (51.95), Tabasco (52.66) y Baja California Sur (52.91).

Escenario menos complicado

El primer trimestre del año estuvo caracterizado por diversos factores que generaron incertidumbre en el ámbito económico, refirió la presidenta del Centro Empresarial Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, tras añadir que es necesario que se brinde certidumbre al sector productivo para seguir invirtiendo.

“Son muchos factores los que afectan la economía, no sólo del país, sino en general. El retroceso del primer trimestre del año responde al tema de certidumbre. Si no existe certidumbre, es muy complejo que se siga invirtiendo, que se siga teniendo confianza en este país. Para nosotros esta región (centro) es de alta atracción de Inversión Extranjera Directa”, acotó.

Jiménez Salcedo destacó que es necesario que no se pierda la certidumbre para generar proyectos de inversión en el país.

En este contexto, insistió en la importancia de impulsar el proyecto Alianza Centro-Occidente, como una alternativa para potenciar el desarrollo regional, y como una estrategia que prevalezca frente al cambio de administraciones estatales.

“La intención es que esta alianza no se quede en gobierno, sino que salga ya como un organismo aparte, independiente, para que no se pierda y pasen los gobiernos y no se pierdan estas iniciativas y estos trabajos. Llevamos trabajando estos tres años con los otros presidentes de Coparmex. Por supuesto que nos interesa tener mayor competitividad en la región”, pronunció.

Es importante mencionar que aún falta manifestar el efecto que se causaría en el sector empresarial de Querétaro en caso de efectuarse la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que de forma gradual podrían aumentar hasta 25% desde el 1 de octubre.

Capital extranjero

En el primer trimestre del año, la captación de Inversión Extranjera Directa en el estado fue de 317.4 millones de dólares, una baja de 44.5% anual.

Las nuevas inversiones aumentaron 7.4%, la reinversión de utilidades decreció 39.5%, y las cuentas entre compañías bajaron 75.9%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

