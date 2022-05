Monterrey, NL. Sobre la cirugía que le realizaron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en el Hospital Universitario para atender un severo problema de divertículos en el colon, el exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que su operación fue difícil y los doctores le dicen que su estado es delicado, pero no se va a rendir.

"Raza, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa' rato", escribió.

"Me han leído sus muestras de cariño y me dan fuerza para seguir adelante, por eso aún con el dolor y la incomodidad no quise que pasara más tiempo para reportarme", aseguró el exmandatario.

Como se recordará, el pasado 15 de marzo, el exgobernador fue aprehendido en el municipio de General Terán por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por su presunta participación en obtener recursos ilícitos para su campaña a la Presidencia de la República en 2018.

El 16 de marzo, un juez de control dictó prisión preventiva en contra del exmandatario, y consideró que debía ser un juez de distrito quien atendiera el caso porque el presunto delito electoral es de competencia federal; sin embargo, el juez de distrito regresó la carpeta para que se resuelva en el ámbito local.

Por otra parte se había previsto una audiencia para el 27 de mayo por otro presunto delito de abuso de autoridad en la requisa de Ecovía, sin embargo, Jaime Rodríguez, continúa hospitalizado, y custodiado por personal del Penal 2 de Apodaca.

Acerca de este expediente, el fiscal Anticorrupción estatal, Javier Garza y Garza, comentó a la Televisora Info7, que la fiscalía busca presentar a otros tres ex funcionarios vinculados con este caso para presentarlos ante un juez de control y vincularlos a proceso, por el presunto delito de abuso de autoridad.

Se presentará al exdirector de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria; al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi y al exdirector de Metrorrey Manuel González Fernández el próximo 27 de mayo ante un juez de control.

El fiscal Anticorrupción detalló que Jorge Longoria presentó la semana pasada un escrito solicitando el desahogo de pruebas, con el objetivo de aplazar la audiencia fijada para el 27 de mayo.

"Tenemos todos los elementos suficientes, si vamos contra ellos este 27 de mayo (…) la idea es contra los tres (ex funcionarios)", señaló el fiscal Anticorrupción.