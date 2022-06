A fin de impulsar a la industria textil y diversificar la oferta del sector, Intermoda está preparando una serie de alianzas con diferentes entidades federativas, principalmente con las que tienen vocación manufacturera.

Desde el hotel Barceló México Reforma en la Ciudad de México, el nuevo presidente de Intermoda, Jorge Castellanos, explicó que a partir de esta edición 77 (que se realizará en Expo Guadalajara del 12 al 15 de Julio de 2022), no solamente se estará trabajando con Jalisco, sino también aumentará la coordinación con entidades con vocaciones exportadoras y manufactureras, como Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Detalló que como primer punto de este trabajo de concretar las alianzas con los estados, ya se concretó para la edición 77 la participación de 20 expositores de Guanajuato.

“Ya están teniendo más diseños y están teniendo mucho éxito. Eso es lo que queremos tener, a ese tipo de fabricantes”, explicó a El Economista.

Mencionó que el catalizador para que se generen estas alianzas con los estados, es presentarles a Intermoda como un mecanismo que genera ahorros en materia de traslado, así como acelerados de tiempos para operaciones comerciales.

“Qué mejor que hacerlo en un solo lugar donde tienes la posibilidad de venderle a todos los compradores importantes de México y ahora que van a venir del extranjero en lugar de estar recorriendo toda la República, les ahorramos una muy buena cantidad de dinero (...) Imagínate que tú eres un fabricante de México y tienes que ir a vender hasta el sureste, al norte, al noreste, al Bajío, imagínate lo que te cuesta”, sostuvo.

Además de enfocarse en los subnacionales, el empresario reveló que también harán alianzas con más países manufactureros textiles, esto para tener mayor presencia internacional.

“Les tengo sorpresas para enero (2023), estamos trabajando en cómo apoyar más al fabricante nacional, ahorita no puedo adelantarlo porque lo estamos cocinando, pero es una realidad. Nos estamos acercando a los gobiernos, tanto estatales como nacionales para que participen los fabricantes en Intermoda a partir de las próximas ediciones”, adelantó.

Descarta mover ubicación

Sobre las posibilidades de que Intermoda se vuelva una exposición itinerante y que así se desarrolle en diferentes puntos del país, Jorge Castellanos descartó que vaya a suceder.

Sobre cuáles son las razones, puntualizó que estas son las condiciones logísticas de Jalisco y la infraestructura de Expo Guadalajara.

“Tenemos el centro de exposiciones más grande de México y por nuestra necesidad, no hay ningún recinto en el país que cubra con esas características. Tenemos 40,000 metros cuadrados ahorita ocupados, para enero tenemos contemplado tener 50,000 metros cuadrados de ocupación; entonces, no hay ahorita un recinto, me atrevería a decir en América Latina, que tenga la capacidad que tiene Guadalajara”, añadió.

El líder empresarial indicó que será hasta el 2023 cuando se consolide la recuperación del evento, ya que se estima que para la edición de julio del 2022 se esté a 85% de su capacidad.

Precisamente, para este año, se estima 20,000 compradores especializados, 600 empresas y 950 marcas.

En sus 40,000 metros cuadrados de piso de exhibición, Intermoda contará con los pabellones: dama, caballero, accesorios, calzado, proveeduría, gala, infantil, internacional, trending (diseñadores y colectivos creativos), Emprende IM (emprendimientos con enfoque comercial) y Chou Room (moda urbana).

Participa Canaive

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Emilio Penhos Mougrabi, informó que para la edición 77 de Intermoda se contará con el Pabellón Canaive-Hecho en México.

“Proyecto con el que reafirmamos, una vez más, nuestros lazos de unión para el fortalecimiento de la industria”, añadió.

Sobre la situación del sector, indicó que actualmente la industria textil cuenta con 286,000 trabajadores incorporados al IMSS, 8,200 empresas formalmente registradas y exportaciones por más de 5,000 millones de dólares.

kg