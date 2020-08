Cancún, QR. Cámaras empresariales de Cozumel lanzaron un llamado urgente a la aerolínea Interjet para que se desista de suspender el vuelo que conecta a la isla con la Ciudad de México, pues argumentan que sería el tiro de gracia a la ya lastimada industria turística local, tras el desplome a ceros en la captación de cruceros.

“Como usted sabe nuestra isla vive del turismo, las 90,000 personas que aquí radicamos dependemos prácticamente 100% de esta actividad y hoy con la conectividad tan mermada por la crisis es tal que somos uno de los tres municipios del país con mayor pérdida de empleo”, se lee en la carta dirigida al dueño de la aerolínea Miguel Alemán y al director de operaciones Luis Gamero.

“Esta comunidad que ha sido siempre de una profunda vocación de servicio, que tiene atractivos naturales reconocidos a nivel mundial y que ha sabido adoptar todos los protocolos de sanidad necesarios para brindar a sus visitantes una experiencia segura, le pide encarecidamente que reconsidere la cancelación de la ruta”, añaden.

También mencionan los problemas que causará la suspensión del vuelo para los eventos deportivos que ya se habían confirmado para la isla, los cuales aseguraban la llegada de al menos 7,000 competidores, más sus acompañantes, y que representaban una “bocanada de oxígeno” para la ínsula.

“Dependemos de este único vuelo en particular, no sólo para poder contar con comunicación aérea con el resto de nuestro país, sino para mantener buena parte de la poca recuperación económica que hemos venido teniendo desde que comenzó la pandemia. La economía de Cozumel dependía en su mayor parte del arribo de los turistas de cruceros y a falta de ellos y con tan pocas frecuencias aéreas, hemos vivido una situación que podemos calificar de catastrófica para las familias cozumeleñas”, agregaron.

“La conectividad para Cozumel es vital, sin ella la economía y sobrevivencia de los cozumeleños estaría literalmente en grave peligro”, concluye el pronunciamiento firmado por las delegaciones locales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme); Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV); Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), entre otros.

Al llamado también se unió el dirigente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, quien mediante su cuenta de Twitter también pidió a la aerolínea no cancelar el vuelo.

De hecho, todo el fin de semana se lanzó el hashtag #InterjetCozumelTeNecesita en Twitter para de manera colectiva solicitar a la aerolínea que no se vaya de la isla. “Etiquetemos a @MiguelAlemanM @Interjet y @julio_gamero. No podemos perder la conectividad con la CDMX hagamos un esfuerzo como comunidad y aunque sea en redes pidamos que no se deje a Cozumel sin conectividad, por favor comparte”, se lee en el mensaje lanzado originalmente en la cuenta de la Federación de Empresarios Turísticos Nacional.

