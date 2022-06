Monterrey, NL. En un recorrido por la zona sur de Monterrey, en tiendas de conveniencia, y supermercados, los anaqueles que antes lucían repletos de botellones de agua de 10 litros o de 5 litros, están vacíos, sólo hay empaques con botellas de medio litro. Los encargados dicen que esto se debe a que el proveedor de agua no los ha llevado, porque se ha restringido el volumen de agua que se puede consumir.

Se observa una pila de paquetes de 24 botellas de medio litro que cuesta 77 pesos, uno tras otro los consumidores se apresuran a llevar el agua. Una persona que omitió decir su nombre comentó, sí han aumentado mucho los precios del agua, pero si no me la llevo se acaba.

En menos de 10 minutos ya casi no hay paquetes. El Señor Mario García comenta que el día de hoy recorrió de sur a poniente la Ciudad de Monterrey y no encontró agua embotellada, ni en tiendas de conveniencia, venta de abarrotes o supermercados. “En mi casa no hay desabasto de agua porque tengo cisterna, lo que nos está afectando es que no hay agua para beber. O nos morimos de sed o compramos cara el agua”.

La mayoría comentó que a partir del 4 de junio, en que el gobierno estatal limitó la disponibilidad de agua de las 4 a las 10 de la mañana, hubo compras de pánico y se quedaron vacíos los anaqueles de las tiendas. Ahora se puede encontrar sólo refrescos de todas las marcas y tamaños.

Javier es un joven de 20 años que trabaja en la construcción, comentó: “en cuanto termine mi contrato me regreso al Estado de México, aquí la vida es muy cara. Además, en mi colonia ya no hay agua ni para bañarnos, hemos tenido que gastar hasta 300 pesos en botellones de agua para usarla en la comida, limpieza e higiene, nos dura tres días y con este calor necesitamos refrescarnos”.

Hace un mes, los estantes de los supermercados tenían cientos de botellones de agua de 10 litros, con un costo aproximado a 35 pesos, hoy un litro de agua cuesta entre 8 y 11 pesos.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL, en abril de 2022 la tarifa de agua potable mostró una inflación mensual de 0.622%, sin embargo en el IPC del Área Metropolitana de Monterrey General, la tarifa de agua potable reflejó un incrementó de 31.003%. En total, la inflación anual al mes de abril alcanzó 9.618 por ciento.

Cabe mencionar que el CIE realizó un análisis del precio del agua embotellada en el mes de marzo, que incrementó en 8.07% comparado con el precio que tenía en el mismo mes de 2021, esta alza es similar al observado en el precio del agua potable que llega a las viviendas, de 7.47%, y al aumento de los derechos por el suministro del agua de 7.48 por ciento.

Este domingo 12 de junio, un grupo de personas que viven en el área de Sierra Ventana, decidieron sacar agua de un tanque de almacenamiento de Agua y Drenaje. Sin embargo, donde más afectada se ha visto la población por la falta del vital líquido son 11 municipios ubicados en el norponiente de la Zona Metropolitana.

Envían pipas

Los municipios beneficiados por las pipas que envió Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, fueron Ciénega de Flores, Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Se estima que las pipas hicieron 111 viajes, con lo que se apoyó a más de 13,870 personas. Son 85 colonias que representan el 2.18% de un total de 3,899 de colonias que conforman el área metropolitana y la periferia.

En Twitter Ramón Herrera escribió: “Hay gente que la dejan 4-5 días sin agua y por ende están desesperados”.

Una sequía severa en la zona rural de Nuevo León ocurrió entre 2011 y 2012 cuando se perdieron más de 40,000 hectáreas de cultivos por falta de lluvias, se dejaron de sembrar otras 50,000 hectáreas de cultivos básicos, maíz y trigo principalmente, y murieron más de 8,000 cabezas de ganado, indica David Ortega Gaucín en el artículo Impacto de las Sequías en Nuevo León publicado en 2013.

Ortega Gaucín, detalló que esto representó una merma de 400 millones de pesos, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) que genera el sector primario en el estado.

Por otra parte, en 2020 disminuyeron 30% los niveles de almacenamiento de las presas debido al confinamiento de la población ante la emergencia sanitaria, según datos de Agua y Drenaje.